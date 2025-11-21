La Rioja lleva su oferta turística a más de 40 millones mediante plataformas internacionales

El gobierno de La Rioja, junto con los municipios, continúa articulando acciones para potenciar el turismo internacional y abrir nuevos mercados. En este marco, Chilecito firmó una alianza estratégica con Civitatis, la plataforma online líder mundial en excursiones y actividades turísticas en español, para integrar a prestadores locales a su red global.

El acuerdo busca incorporar las principales experiencias turísticas del destino, incluyendo visitas guiadas, excursiones, actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza, entre otras, al catálogo de Civitatis. La plataforma, que actualmente ofrece más de 90.000 actividades en 160 países, cuenta con una comunidad de más de 40 millones de viajeros.

Del encuentro participaron autoridades municipales. Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y responsable de desarrollo para Chile y Uruguay, destacó: “Chilecito es uno de los destinos más relevantes para nosotros en Argentina, por la variedad y calidad de su propuesta de naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento. Por eso queremos sumar a más prestadores locales a nuestra plataforma y brindarles visibilidad internacional”.

Por otra parte, Posse agregó que se encuentran "comprometidos con incorporar experiencias que cumplan con altos estándares de calidad, seguridad e interés para el viajero". "Nuestra plataforma es una vidriera global para quienes buscan vivir lo mejor de cada destino”, subrayó.

La alianza con la plataforma representa una oportunidad concreta para los prestadores turísticos de Chilecito, quienes podrán integrar sus propuestas a una plataforma con fuerte presencia en América Latina y Europa.

Civitatis opera en más de 4.000 destinos y se posiciona como un referente global en el turismo de habla hispana. El proceso de incorporación a la plataforma implica una curaduría rigurosa, donde se evalúan criterios como calidad del servicio, seguridad, valor diferencial y atractivo para el viajero internacional.

La Rioja desarrolló una guía para fortalecer y profesionalizar el turismo artesanal

La provincia de La Rioja lanzó la Guía de Sugerencias para la Gestión de Calidad Turística dirigida a Artesanos, una herramienta orientada a optimizar la promoción, exhibición y comercialización de sus productos. Esta propuesta busca impulsar el desarrollo del sector artesanal y su vinculación con el turismo, destacando su papel como portadores de la identidad y la cultura riojana.

La presentación de la guía se realizó en el marco del Día Internacional de la Calidad, una fecha que subraya la relevancia de fomentar la excelencia y la mejora constante en los servicios. En el ámbito turístico, este día pone de relieve la importancia de ofrecer experiencias de alto nivel, garantizar la satisfacción de los visitantes, capacitar a quienes trabajan en el sector y reconocer las buenas prácticas que fortalecen la economía local y la identidad cultural.