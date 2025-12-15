Trump se burla de Rob Reiner y sugiere sin pruebas que su política liberal le llevó a la muerte

El presidente Donald Trump se burló el lunes de Rob Reiner, el actor y director de cine asesinado que también fue un activista demócrata, sugiriendo que fue asesinado por sus opiniones anti-Trump a pesar de que la policía no esbozó un motivo para el aparente homicidio.

Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 70, fueron encontrados muertos en su casa el domingo. Su hijo Nick Reiner fue detenido por homicidio.

En una publicación en las redes sociales, Trump se refirió a Rob Reiner como "torturado y luchador" y dijo que él y su esposa habían fallecido "al parecer debido a la ira que causó" al oponerse al presidente republicano.

"Era conocido por haber vuelto LOCA a la gente por su furiosa obsesión contra el presidente Donald J. Trump", escribió el presidente en Truth Social.

El presidente, que a menudo arremete contra sus oponentes y elogia a las figuras públicas que le apoyan, no aportó pruebas de que las opiniones políticas de Reiner contribuyeran de alguna manera a la muerte de la pareja.

Reiner dijo a Variety en 2017 que Trump estaba "mentalmente incapacitado" y lo llamó "el ser humano menos calificado que jamás haya asumido la presidencia de los Estados Unidos".

El post de Trump, en el que dijo que Reiner tenía la "enfermedad que paraliza la mente conocida como SÍNDROME DE TRUMP DERANGEMENT", provocó críticas republicanas en línea.

"Independiente de lo que pienses por Rob Reiner, éste es un discurso inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado", escribió el representante estadounidense Thomas Massie, de Kentucky.

"Ésta es una tragedia familiar, no es sobre política o enemigos políticos", escribió la representante federal Marjorie Taylor Greene, de Georgia.

Tanto Massie como Taylor Greene son críticos de Trump, una rareza dentro del partido del presidente.

La Casa Blanca volvió a publicar los comentarios de Trump en Truth Social en su cuenta oficial de "Respuesta Rápida" en X.

Con información de Reuters