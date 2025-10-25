Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá

25 oct (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que estaba subiendo los aranceles a Canadá un 10% "más de lo que están pagando ahora", apenas dos días después de poner fin a las conversaciones comerciales con Ottawa por lo que dijo que era una publicidad engañosa.
Trump anunció los aranceles más altos en una publicación de Truth Social el sábado, en referencia a un anuncio emitido por el Gobierno de la provincia canadiense de Ontario con un video del fallecido presidente Ronald Reagan, un icono republicano, diciendo que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el viernes que Canadá estaba dispuesta a reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos.
El Departamento de Comercio estadounidense, la Casa Blanca y la oficina de Carney no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Con información de Reuters