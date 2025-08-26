La ofensiva de Trump contra los migrantes da poder y dinero al ICE, pero lo somete a gran presión

FOTO DE ARCHIVO: Agentes de la ley, incluidos agentes del HSI y del ICE, detienen a personas en un tribunal de inmigración en Phoenix, Arizona, Estados Unidos

Bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país (ICE, por sus siglas en inglés) se ha convertido en la fuerza motriz de su amplia campaña contra los inmigrantes, reforzada por una financiación récord y un nuevo margen para llevar a cabo redadas, pero el personal tiene que hacer frente a largas jornadas de trabajo y a la creciente indignación pública por las detenciones.

Estas presiones internas están pasando factura. Dos responsables actuales y nueve antiguos responsables del ICE dijeron a Reuters que la agencia está lidiando con el agotamiento y la frustración del personal, ya que los agentes están teniendo dificultades por mantener el ritmo de la agresiva agenda de aplicación del Gobierno.

La agencia ha puesto en marcha una campaña de reclutamiento para aliviar el estrés mediante la contratación de miles de nuevos agentes lo antes posible, pero es probable que el proceso tarde meses o años en desarrollarse.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Todos los entrevistados por Reuters respaldaban la aplicación de la ley de inmigración en principio, pero critican la iniciativa del Gobierno de Trump para alcanzar las altas cuotas diarias de arrestos que han llevado a la detención de miles de personas sin antecedentes penales, así como con permisos de residencia a largo plazo, otras con visados legales e incluso algunos ciudadanos estadounidenses.

La mayoría de los responsables y exresponsables del ICE solicitaron el anonimato por temor a represalias contra ellos o contra antiguos compañeros.

Los estadounidenses se han visto inundados de imágenes en las redes sociales de agentes, a menudo enmascarados y con equipo táctico, que esposan a personas en barrios, en lugares de trabajo, a las puertas de colegios, iglesias y juzgados, y en las entradas de sus casas. Los vídeos de algunas detenciones se han hecho virales y han avivado la ira pública por estas tácticas.

Bajo el mandato de Trump, el promedio diario de detenciones de la agencia, que cuenta con 21.000 efectivos, se ha disparado: el aumento es de más del 250% en junio en comparación con el año anterior, aunque las tasas de arrestos diarios cayeron en julio.

Trump ha dicho que quiere deportar "a lo peor de lo peor", pero las cifras del ICE muestran un aumento de las detenciones de no delincuentes.

Los arrestos del ICE de personas sin otros cargos o condenas más allá de las violaciones de las leyes de inmigración durante los primeros seis meses de Trump en el cargo aumentaron a 221 personas por día, frente a las 80 personas por día durante el mismo período bajo el expresidente Joe Biden el año pasado, según datos de la agencia obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, en Berkeley. Alrededor del 69% de los arrestos de inmigración con Trump fueron de personas con una condena penal o un cargo pendiente, según muestran las cifras.

Algunos investigadores del ICE están frustrados porque cientos de agentes de investigación especializados del ICE, que normalmente se centran en delitos graves como la trata de personas y las pandillas transnacionales, han sido reasignados a la aplicación rutinaria de la ley de inmigración, dijeron dos responsables actuales y dos exresponsables.

En una entrevista con Reuters, el máximo responsable fronterizo de Trump, Tom Homan, reconoció que las largas jornadas y la reasignación de agentes especializados habían frustrado a parte del personal del ICE, pero dijo que la declaración de Trump del 20 de enero de emergencia nacional en torno a la inmigración ilegal lo justificaba.

"Hay personal que preferiría estar haciendo otro tipo de investigaciones, lo entiendo, pero el presidente declaró una emergencia nacional", dijo Homan.

Homan, que pasó tres décadas aplicando la ley de inmigración y se unió al ICE en su creación en 2003, dijo que las largas jornadas deberían disminuir a medida que se acelera la contratación de nuevo personal del ICE.

"Creo que el estado de ánimo es bueno. Creo que mejorará aún más a medida que vayamos incorporando recursos", afirmó.

Otro factor de estrés para los responsables de más alto rango es la amenaza perpetua de ser destituidos por no arrestar, subrayada por los múltiples cambios de liderazgo en el ICE desde que Trump asumió el cargo en enero, dijeron cinco de los responsables del ICE.

En respuesta a una solicitud de comentarios, un alto cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la agencia matriz del ICE, restó importancia a las preocupaciones sobre el estado de ánimo, y añadió que los oficiales estaban más molestos por ser blanco de agresiones, así como por las críticas de los demócratas.

El alto cargo dijo que el personal del ICE "está entusiasmado por poder volver a hacer su trabajo" después de haber estado limitado bajo el mandato de Biden.

Con información de Reuters