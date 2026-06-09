Trump intensifica sus ataques contra el sistema electoral de California

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras firmar un decreto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el lunes sus acusaciones de que las elecciones del estado ‌de California están amañadas, cuestionando ‌sin aportar pruebas los recuentos electorales que indicaban que el candidato republicano al que había respaldado en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles parecía abocado a la derrota.

El ataque de Trump al sistema electoral de California y a lo que él calificó como el tiempo excesivo que tarda este estado, controlado por los ​demócratas, en contar los ⁠votos fue un nuevo giro en su ya prolongado discurso ‌de que las elecciones están amañadas en contra suya ⁠y de otros republicanos.

En una aparición ⁠en el programa "Meet the Press" de la NBC, emitido el domingo, Trump abandonó airadamente la entrevista después de que la presentadora, Kristen Welker, ⁠cuestionara sus afirmaciones sin fundamento de que los funcionarios electorales ​de California estaban haciendo trampa porque, tras varios ‌días, "ni siquiera estaban cerca" de dar ‌a conocer los resultados definitivos.

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El lunes, Trump cuestionó los resultados ⁠electorales que mostraban al republicano Spencer Pratt, la antigua estrella de programas de telerrealidad a la que apoyó en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, en el tercer puesto por detrás ​de dos ‌demócratas —la alcaldesa en funciones Karen Bass y la concejala Nithya Raman— seis días después del cierre de las urnas.

"No es posible que Spencer Pratt haya perdido la segunda vuelta en L.A. (Los Ángeles) tras la gran ventaja que tenía", escribió ⁠Trump. "¡Elecciones amañadas!"

Las autoridades de California han respondido que el sistema electoral del estado está sujeto a rigurosas medidas de seguridad que incluyen pruebas del equipo de votación, controles estrictos de la cadena de custodia de las papeletas y la verificación de todas las firmas.

Trump también se refirió a la carrera por la gobernación de California, donde el republicano al ‌que respaldó para esas elecciones, el comentarista de televisión Steve Hilton, iba por detrás de dos demócratas en las primarias: el exsecretario del gabinete Xavier Becerra y el multimillonario activista medioambiental Tom Steyer.

"Ahora se centrarán en el gran Steve Hilton", escribió Trump, dando a entender que los ‌demócratas estaban manipulando el recuento de votos de las primarias para excluir a Hilton de la contienda final.

Bajo el sistema de "primarias abiertas" de California, ‌todos los candidatos ⁠a cargos electivos compiten en una única papeleta de primarias —en lugar de en papeletas separadas para demócratas y ​republicanos— y los dos candidatos más votados en las primarias pasan a una segunda vuelta general en noviembre.

Con información de Reuters