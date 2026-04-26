Trump fue probablemente el objetivo de disparos en cena de corresponsales de Casa Blanca: funcionario EEUU

Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington.

El presidente Donald Trump y los funcionarios de su gobierno eran probablemente los objetivos de un sospechoso que disparó contra un agente de seguridad que vigilaba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, según declaró el domingo el fiscal general en funciones ‌de Estados Unidos, Todd Blanche.

El hombre disparó con una escopeta contra ‌un agente del Servicio Secreto en un control de seguridad del hotel Washington Hilton antes de ser reducido y detenido. Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados rápidamente de la cena.

"Parece que, de hecho, se propuso atacar a personas que trabajan en el Gobierno, entre las que probablemente se encontraba el presidente", declaró Blanche al programa "Meet the Press" de NBC News, añadiendo que el sospechoso probablemente viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y luego a Washington.

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El sospechoso será acusado el lunes en un tribunal federal de agresión a un agente federal, disparo de un arma de fuego e intento de asesinato de un agente federal, dijo Blanche, añadiendo que no sabía si había alguna conexión con Irán en el ataque.

CONDENA DEL TIROTEO

Trump declaró a periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el ataque que ​el agente del Servicio Secreto se salvó gracias ⁠a su chaleco antibalas y se encontraba en "buen estado". El portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi, confirmó que el agente había sido dado ‌de alta del hospital.

Trump dijo a los periodistas que creía que él era el objetivo del ataque. El presidente ha sobrevivido a dos ⁠intentos anteriores de atentar contra su vida desde 2024, un periodo de creciente polarización política en ⁠Estados Unidos.

Líderes de todo el mundo condenaron el ataque, añadiendo que se sentían aliviados de que Trump y todos los presentes estuvieran a salvo y expresando su solidaridad con Estados Unidos. El líder de la OTAN, Mark Rutte, lo calificó de ataque "contra nuestras sociedades libres y abiertas", y los líderes subrayaron que la violencia no tiene ⁠cabida en una democracia.

SE CREE QUE EL SOSPECHOSO ES UN "LOBO SOLITARIO", DIJO TRUMP

Un agente de las fuerzas del orden identificó al sospechoso como Cole Tomas ​Allen, un residente de California de unos 31 años. Inicialmente se sabía poco sobre los antecedentes de Allen, pero ‌las publicaciones en las redes sociales sugerían que era profesor en Torrance, cerca ‌de Los Ángeles.

El jefe de policía interino de Washington, Jeffery Carroll, dijo que el sospechoso iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Fue ⁠trasladado a un hospital local para ser evaluado, pero era demasiado pronto para determinar cuál era su motivación, dijo Carroll.

Según la información preliminar, se cree que era huésped del hotel, añadió Carroll.

Los caóticos acontecimientos ocurridos alrededor de las 20:35 (0035 GMT del domingo) plantearon nuevas preguntas sobre la seguridad de los altos cargos estadounidenses, muchos de los cuales se encontraban reunidos en el amplio salón de baile del hotel.

Es probable que la investigación se centre en cómo el agresor pudo introducir la escopeta en el hotel, donde ​se celebra la cena ‌anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento destacado del calendario social de Washington.

Al evento de etiqueta asistieron muchos miembros del gabinete de Trump y otros altos funcionarios del Gobierno en medio de estrictas medidas de seguridad. Era la primera vez que Trump asistía al evento como presidente, tras haberlo boicoteado en años anteriores.

Posteriormente, Trump se dirigió a los periodistas, muchos de ellos aún vestidos de gala, en una rueda de prensa nocturna celebrada en la Casa Blanca, flanqueado por el vicepresidente JD Vance y otros miembros del gabinete. La esposa de Trump, Melania, observaba ⁠desde un lado y se mostró reticente cuando él le preguntó si quería hablar sobre los acontecimientos de la noche.

El lugar de la cena fue escenario de un atentado contra la vida del presidente Ronald Reagan en 1981.

Las imágenes de circuito cerrado difundidas por Trump en Truth Social mostraban al sospechoso corriendo rápidamente a través de un control de seguridad, pillando momentáneamente desprevenido al personal de seguridad antes de que este desenfundara sus armas.

No se disparó contra el agresor, que superó dos controles de seguridad antes de ser abatido.

Las autoridades creen que se trata de un "lobo solitario", dijo Trump.

LOS ACONTECIMIENTOS

Las imágenes de vídeo muestran a Trump y a su esposa sentados en una mesa de banquete en el escenario, conversando con alguien, cuando un alboroto en la parte trasera del salón de baile —provocado por el ruido de los disparos— desata una oleada de exclamaciones de sorpresa por toda la sala.

La gente empezó ‌a gritar: "¡Al suelo, al suelo!". Muchos de los 2600 asistentes, vestidos con esmoquin y trajes de gala, se refugiaron debajo de las mesas mientras el personal de seguridad desenfundaba sus armas; algunos empujaron a los secretarios del gabinete al suelo y los cubrieron con sus cuerpos, mientras que otros formaron un cordón protector.

El personal de seguridad, vestido con uniformes de combate, irrumpió en el escenario apuntando con sus rifles hacia el salón de baile mientras Trump, su esposa y Vance eran evacuados. Los miembros del gabinete que habían estado sentados en mesas repartidas por la amplia sala fueron escoltados hacia fuera por sus equipos de seguridad uno por uno.

Mientras la mayoría de los invitados se apiñaban bajo las mesas, ‌algunas personas comenzaron a corear "¡Estados Unidos!".

Trump permaneció entre bastidores durante aproximadamente una hora después de ser sacado del escenario, según informó una fuente a Reuters. Más tarde dijo que no había querido abandonar el evento, un comentario que evocaba las imágenes de él levantando el puño desafiante tras escapar por los pelos de un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, en ‌2024.

En ese intento, Trump recibió un disparo y ⁠resultó herido en la parte superior de la oreja por un tirador de 20 años, que fue abatido por el personal de seguridad.

Poco más de dos meses después del tiroteo de Butler, agentes del Servicio Secreto avistaron a un hombre armado que se escondía entre ​los arbustos del Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, mientras Trump se encontraba en el campo de golf. Se consideró un intento de asesinato y el sospechoso fue condenado a cadena perpetua en febrero.

(Reportaje de Bo Erickson, Nandita Bose, Jana Winter, Steve Holland, Kanishka Singh, Tim Reid, Jonathan Landay, Steve Gorman, Trevor Hunnicutt, Susan Heavey, Jasper Ward, Gram Slattery, Humeyra Pamuk y Andrea Shalal en Washington; redacción de Tim Reid; edición de William Mallard, Sergio Non y Ross Colvin, Editado en español por Juana Casas )