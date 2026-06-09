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Trump dice que los pilotos de un helicóptero de EEUU estrellado cerca de Ormuz se encuentran a salvo

09 de junio, 2026 | 02.58

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a ‌primera hora ‌del martes que los pilotos del helicóptero Apache del ejército de EEUU que se estrelló cerca del estrecho de Ormuz "están bien".

En declaraciones realizadas ​en la ⁠pista del Aeropuerto Internacional ‌John F. Kennedy antes ⁠de regresar a ⁠Washington D. C., Trump dijo que no había "nadie herido".

Añadió que el ⁠Gobierno publicaría un informe ​más tarde, este ‌martes.

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El New York Times ‌informó a última hora ⁠del lunes que un helicóptero de combate Apache del ejército de Estados Unidos se ​estrelló ‌cerca del estrecho de Ormuz el lunes y que sus dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos, ⁠basándose en dos personas informadas sobre el incidente.

Según el reporte, no quedó claro de inmediato si el Apache fue derribado por fuego iraní, sufrió una avería ‌mecánica o se encontró con algún otro problema.

El Departamento de Estado y el Mando Central de Estados Unidos no respondieron ‌de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters

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