Trump dice que los pilotos de un helicóptero de EEUU estrellado cerca de Ormuz se encuentran a salvo

FOTO DE ARCHIVO. Foto referencial de un helicóptero de ataque AH-64D Apache de la 1.ª Brigada de Caballería Aérea, 1.ª División de Caballería, que dispara un cohete de aleta plegable aérea hydra de 2,75 pulgadas, en las afueras de Bagdad, Irak

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a ‌primera hora ‌del martes que los pilotos del helicóptero Apache del ejército de EEUU que se estrelló cerca del estrecho de Ormuz "están bien".

En declaraciones realizadas ​en la ⁠pista del Aeropuerto Internacional ‌John F. Kennedy antes ⁠de regresar a ⁠Washington D. C., Trump dijo que no había "nadie herido".

Añadió que el ⁠Gobierno publicaría un informe ​más tarde, este ‌martes.

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El New York Times ‌informó a última hora ⁠del lunes que un helicóptero de combate Apache del ejército de Estados Unidos se ​estrelló ‌cerca del estrecho de Ormuz el lunes y que sus dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos, ⁠basándose en dos personas informadas sobre el incidente.

Según el reporte, no quedó claro de inmediato si el Apache fue derribado por fuego iraní, sufrió una avería ‌mecánica o se encontró con algún otro problema.

El Departamento de Estado y el Mando Central de Estados Unidos no respondieron ‌de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters