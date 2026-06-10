Trump dice que Irán ha tardado demasiado en negociar y que "pagarán las consecuencias"

Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán ha ‌tardado demasiado en ‌negociar un acuerdo y que ahora "pagarán las consecuencias", después de que Teherán y Washington intercambiaran ataques en la región, ante los supuestos esfuerzos por continuar las conversaciones.

"Irán es todo palabrería y nada de hechos", escribió ​Trump en ⁠una publicación en las redes sociales. "Han tardado ‌demasiado en negociar un acuerdo ⁠que habría sido fantástico para ⁠ellos, ¡¡¡ahora pagarán las consecuencias!!!"

Trump, en una entrevista separada con Fox News, dijo que estaba a ⁠punto de ordenar nuevos ataques contra ​las centrales eléctricas y los ‌puentes de Irán si ‌Teherán no está dispuesto a firmar un ⁠acuerdo.

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Los comentarios de Trump se producen después de que un alto cargo con conocimiento de la situación informara a Reuters ​de que ‌los negociadores qataríes viajaron a Teherán el miércoles por la mañana en un intento por cerrar un acuerdo, tras consultar con Estados Unidos.

Al ser ⁠preguntado sobre los últimos ataques de Irán el miércoles contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en represalia por los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, Trump dijo a Fox que Irán ‌había tenido la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir, y que podría continuar con más ataques dada la lentitud de las negociaciones, según la cadena.

Los representantes de la Casa ‌Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la publicación de Trump, ‌ni sobre las ⁠consultas y el viaje de los negociadores de los que se ​ha informado.

Con información de Reuters