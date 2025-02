La Rioja como modelo a seguir: desde Río Negro destacaron los subsidios tarifarios de Quintela

El diputado por Río Negro, Luciano Delgado Sempé, valoró la política de subsidios a las tarifas de energía implementada por el gobierno de La Rioja en comparación con la provincia patagónica, la cual tiene un promedio de 180 mil pesos para los usuarios.

El legislador por el Bloque Vamos Con Todos se refirió a la medida de Ricardo Quintela que busca aliviar el impacto económico en los hogares riojanos. “En Rio Negro es generadora de electricidad, produce el 40% de energía para el país en las hidroeléctrica que está sobre el rio Limay que compartimos con Neuqen”, explicó el diputado.

En este sentido lamentó que en su provincia, las tarifas aumentaron un 1023% en un año. “Pagamos la energía más cara del país ya que no solo se trasladaron los aumentos propuestos por CAMMESA sino también la distribuidora local aumentó su costo en un 600%”, expresó el legislador rionegrino.

Esto afectó no solo a los hogares familiares, sino también a comercios y el sector productivo. “Es importante que en La Rioja no solo se reconozca el derecho al acceso a la energía sino también se brinde un subsidio y no se trasladen los aumentos de CAMMESA”, ponderó Delgado Sempé.

Por último, el diputado subrayó la importancia de que los gobiernos imiten el modelo implementado por el gobernador Ricardo Quintela para evitar los aumentos tarifarios propuestos por la Nación. “Los gobiernos deben seguir el esquema de Quintela, que ha decidido mantener los subsidios para evitar el impacto de los tarifazos que propone el gobierno nacional”, concluyó.

La Rioja continúa con la tarifa eléctrica más económica del país

Según el reporte de tarifas y subsidios de enero 2025 que publicó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, la provincia de La Rioja continúa teniendo las tarifas eléctricas más bajas del país. Esto se debe a la estrategia implementada por el gobernador Ricardo Quintela que evita trasladar los aumentos tarifarios nacionales a los usuarios provinciales, con el fin de resguardar a las familias y comercios riojanos del fuerte impacto de los tarifazos dispuestos por el presidente Javier Milei.

El documento publicado por el IIEP-UBA Conicet indica que la factura promedio nacional, por 265 Kwh/mes, trepa a $56.622 para un hogar de altos ingresos (N1); a $38.969 para un hogar de ingresos medios (N3); y a $32.116 para un hogar de ingresos bajos (N2). Al momento de realizar la comparación de los cuadros tarifarios entre jurisdicciones, ante igual consumo, las facturas finales más bajas se encuentran en La Rioja, seguido por la provincia de Santa Cruz y por la región del AMBA, para todos los segmentos de ingresos.

El IIEP-UBA Conicet detalla que La Rioja alcanzan los valores más bajos con una factura de $30.743 para un hogar de altos ingresos (N1); mientras que un hogar de ingresos medios (N3) abona $4.347 al mes. En el caso de los hogares de ingresos bajos (N2), las familias cubren un costo de tan solo $4.070 mensual.

Es importante destacar que La Rioja mantiene actualmente subsidios a las tarifas de energía eléctrica, que explican por qué ocupa el lugar más bajo en el ranking del IIEP-UBA Conicet. Esto beneficia a los usuarios en un contexto nacional marcado por el ajuste económico. Esta continuidad en las políticas de protección energética que ya habían sido aplicadas en momentos difíciles como la pandemia, ponen al gobernador Ricardo Quintela como el principal responsable del bienestar de sus ciudadanos, al priorizar su estabilidad económica y calidad de vida.