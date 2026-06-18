Sondeo revela que partido emergente de extrema derecha italiano supera a la Liga por primera vez

Imagen de archivo del exgeneral italiano Roberto Vannacci durante un discurso al término de la asamblea nacional de su partido de extrema derecha Futuro Nazionale, en Roma, Italia.

​La nueva fuerza política de extrema derecha italiana, Futuro Nazionale, ha superado por ‌primera vez a ‌un partido más consolidado como la Liga, según reveló este jueves una encuesta realizada por la empresa YouTrend. Este resultado culmina varias semanas de avances constantes para el movimiento del exgeneral del ejército Roberto ​Vannacci.

• Futuro Nazionale ⁠se situaba en un 5,9%, frente al ‌5,8% de la Liga, lo ⁠que coincide en líneas ⁠generales con otras encuestas recientes que lo situaban en torno al 5% y mostraban una clara ⁠tendencia al alza.

• Fundado en febrero, ​después de que Vannacci, junto ‌con un pequeño grupo ‌de diputados, se separara de la Liga —parte ⁠de la coalición gobernante italiana—, Futuro Nazionale aspira a suplantarla como principal partido de extrema derecha de Italia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• El grupo ​no ‌forma parte de la coalición de gobierno, pero su ascenso a costa de la Liga está complicando los planes de la primera ministra Giorgia Meloni ⁠para mantenerse en el poder en las elecciones previstas para el próximo año.

• Aún no está claro si Meloni podría alcanzar un pacto electoral con Vannacci. Esta semana, ella lo acusó de fracturar la derecha y de ‌aumentar las posibilidades del centroizquierda.

• "Obtenemos nuestros mejores resultados en las encuestas cuando salimos a la calle con Roberto Vannacci (…) mantengamos los pies en la tierra y sigamos nuestro camino", declaró ‌a Reuters el diputado de Futuro Nazionale, Rossano Sasso.

• La encuesta también confirmó que Hermanos de ‌Italia, el ⁠partido de Meloni, es el más popular del país, con un ​27,8%, seguido de la principal formación opositora, el Partido Democrático, con un 22,2%.

Con información de Reuters