Soldados israelíes protegen a los colonos durante los ataques contra palestinos, según la ONU

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre palestino observa un campo en llamas mientras apaga un incendio, que según los palestinos locales ha sido provocado por colonos israelíes, en Huwwara, cerca de Naplusa, en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania

Las ​autoridades israelíes están directamente implicadas en los ataques de los colonos que han causado la muerte, heridas y el desplazamiento de palestinos en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, mientras que las fuerzas de seguridad israelíes protegen a ‌los colonos, según una investigación de la ONU ‌publicada el martes.

El informe de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó que las autoridades israelíes han facilitado los ataques de los colonos mediante apoyo financiero y militar, en un clima de impunidad fomentado por los órganos judiciales y de aplicación de la ley.

Señala que los ataques contra aldeas y tierras agrícolas palestinas se han disparado desde 2023, con un aumento del 130%, incluidos incidentes en los que participaron grupos de agresores enmascarados. Las fuerzas de seguridad israelíes han acompañado habitualmente a los colonos y han actuado como escudo de la violencia, según la investigación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Oficina del primer ministro israelí y el ejército no ​respondieron de inmediato a una solicitud de ⁠comentarios.

Israel rechaza las acusaciones de que sus soldados protegen a los colonos durante los ataques contra palestinos en Cisjordania, alegando ‌que tales acciones son incidentes aislados que violan el protocolo militar y son investigados. Grupos de derechos ⁠humanos israelíes y palestinos afirman que dichas investigaciones rara vez dan lugar ⁠a sanciones.

Cientos de miles de colonos israelíes viven entre millones de palestinos en los territorios que Israel conquistó en la guerra de 1967, donde los palestinos aspiran a formar un Estado. La mayoría de países y el máximo tribunal de la ONU consideran ⁠que dichos asentamientos constituyen una violación del derecho internacional, algo que Israel refuta alegando vínculos históricos y bíblicos con ​la tierra.

Al menos siete palestinos murieron y 832 resultaron heridos el año pasado, y la ‌violencia continuó en 2026 en forma de ataques casi diarios, ‌según las Naciones Unidas.

"La creciente participación de las fuerzas de seguridad israelíes en los ataques de los colonos equivale ⁠a un colapso de facto de la distinción entre colonos y soldados", señala el informe.

Afirma que dicha violencia se ha utilizado para promover la política estatal, incluida la ocupación ilegal, el desplazamiento de palestinos y la anexión de territorio palestino.

La Comisión documentó casos de agresiones, secuestros y abusos a niños palestinos por parte de colonos. En un incidente ocurrido el 19 de abril de 2025, ​una niña de 12 ‌años y su hermano de 3 fueron secuestrados a punta de cuchillo, arrastrados a un olivar y atados a un árbol con bridas de plástico hasta que su familia intervino.

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos y sus asentamientos en ellos son ilegales y deben retirarse lo antes posible, en sus conclusiones más contundentes ⁠hasta la fecha sobre el conflicto.

La Comisión también señaló que los colonos cometieron o amenazaron con cometer actos de violencia sexual para infundir miedo y acosaron a mujeres palestinas.

"Las agresiones implacables y cotidianas de los colonos israelíes contra los palestinos son intolerables, y deben terminar", dijo el presidente de la comisión, S. Muralidhar, un exjuez superior indio. Instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que desmantele los asentamientos y los puestos avanzados y frene la violencia.

A pesar de las condenas periódicas y del desmantelamiento de algunos puestos avanzados no autorizados, las autoridades israelíes no han tomado medidas sostenidas para detener los ataques, según el informe.

VIOLACIONES DE HAMÁS

La investigación señala que también le alarmaron ‌profundamente los graves abusos que documentó en la Franja de Gaza, otro territorio palestino, por parte del grupo miliciano Hamás, que controla la zona.

Hamas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las conclusiones.

La comisión determinó que fuerzas afiliadas a Hamás estuvieron implicadas en al menos 60 de los 249 casos documentados de ejecuciones y violencia física grave entre 2024 y 2025, incluyendo palizas con tubos metálicos y fracturas de huesos como castigo por supuesta colaboración con Israel o por saquear ayuda humanitaria.

En dos ocasiones, 11 hombres ‌fueron ejecutados públicamente. La Comisión afirmó que estos actos constituyen crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional.

La Comisión concluyó que los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 contra Israel por Hamás y otros grupos armados, que causaron la muerte de 1.200 personas e implicaron ‌la toma de rehenes y la ⁠destrucción de bienes, constituían crímenes de guerra. Los ataques precipitaron una ofensiva israelí sobre Gaza que ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha destruido gran parte del territorio.

Un informe ​anterior de la Comisión concluyó que Israel había cometido genocidio durante su ofensiva militar en Gaza, y que altos cargos israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, habían incitado a cometer estos actos. Israel rechazó esas acusaciones calificándolas de "escandalosas".

Con información de Reuters