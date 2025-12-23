Programa Alimentario Provincial: Formosa garantiza el acceso a alimentos saludables para personas celíacas

A través del Programa Alimentario Provincial, Formosa comenzó una nueva ronda de entrega de cajas alimentarias destinadas a personas celiacas, en el marco de una política pública sostenida por el Gobierno de Gildo Insfrán. La asistencia es gratuita, se entrega de manera bimestral y alcanza actualmente a cerca de 800 titulares en todo el territorio provincial.

Este complemento alimentario, financiado íntegramente con recursos provinciales, representa un alivio económico significativo para las familias que deben afrontar los elevados costos de los alimentos aptos para celíacos, que en muchos casos resultan inaccesibles en el mercado. En esta oportunidad, la distribución está dirigida a titulares residentes en la Capital formoseña y se realizará este martes 23 y el viernes 26.

Una de las novedades de esta instancia es la incorporación de una tarjeta personal e intransferible que identifica a cada beneficiario como titular del derecho a recibir el módulo alimentario. Al respecto, la directora de Atención a la Comunidad, Laura Viera, señaló que "esta tarjeta dignifica la entrega, y reconoce a cada persona como sujeto de derecho". Explicó, además, que la credencial contiene los datos personales del titular y el centro de distribución asignado.

"La presentación de la tarjeta, junto al DNI, será condición indispensable para el retiro del módulo alimentario", indicó Viera en diálogo a medios locales, y remarcó que este sistema permite agilizar y ordenar el procedimiento de entrega, lo que fortalece la transparencia del programa.

Una entrega antes de las fiestas

Esta distribución corresponde a la última entrega del año, previa a las fiestas. En la ciudad de Formosa, las cajas se entregarán el martes 23 en horario corrido hasta las 18 horas, y el viernes 26 de 8 a 13 y de 18 a 20 horas, en avenida Frondizi 4685.

Viera destacó que esta acción se suma a otras previstas por el Gobierno provincial en el marco de las celebraciones de fin de año, como el cronograma especial del bolsón saludable del Plan Nutrir y la distribución de sidra y pan dulce a la población, con el objetivo de garantizar un acompañamiento integral a las familias formoseñas.

En cuanto a los beneficiarios del interior provincial, se informó que serán contactados telefónicamente para coordinar la entrega, que se realizará a través de los Centros de Desarrollo Infantil o de los Espacios de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) de cada localidad. En esa oportunidad, también se hará entrega de la tarjeta identificatoria del programa.

Las cajas alimentarias incluyen productos esenciales libres de TACC (trigo, avena, cebada y centeno), lo que constituye un aporte fundamental para la economía doméstica de las familias beneficiarias, y considera el mayor costo que suelen tener los alimentos sin gluten.