Senadores estadounidenses piden en Pekín estabilidad y cooperación entre EEUU y China

El senador estadounidense Steve Daines habla durante una reunión bilateral con el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China

Una delegación de senadores estadounidenses de visita ‌en Pekín ha ‌hecho un llamamiento a la estabilidad y la cooperación pacífica entre las dos mayores economías del mundo, una semana antes de que ​se reúnan ⁠los líderes de ambos ‌países.

"Creo firmemente que queremos ⁠reducir las ⁠tensiones, no separarnos. Queremos estabilidad, queremos respeto mutuo", afirmó el senador ⁠Steve Daines, que encabeza ​la delegación bipartidista, ‌en sus palabras ‌de apertura durante una reunión ⁠con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.

El presidente de Estados ​Unidos, ‌Donald Trump, tiene previsto viajar a la capital china para reunirse con el presidente Xi Jinping ⁠los días 14 y 15 de mayo.

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El senador republicano dijo que espera que la reunión de los líderes dé lugar a pedidos de aviones ‌Boeing , aunque advirtió de que ambos países se enfrentan a problemas comerciales.

"Han pasado unos nueve años desde que se realizó ‌aquí una compra de aviones de Boeing", dijo, según un ‌informe ⁠conjunto de prensa.

Con información de Reuters