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Senadores estadounidenses piden en Pekín estabilidad y cooperación entre EEUU y China

07 de mayo, 2026 | 06.00

Una delegación de senadores estadounidenses de visita ‌en Pekín ha ‌hecho un llamamiento a la estabilidad y la cooperación pacífica entre las dos mayores economías del mundo, una semana antes de que ​se reúnan ⁠los líderes de ambos ‌países.

"Creo firmemente que queremos ⁠reducir las ⁠tensiones, no separarnos. Queremos estabilidad, queremos respeto mutuo", afirmó el senador ⁠Steve Daines, que encabeza ​la delegación bipartidista, ‌en sus palabras ‌de apertura durante una reunión ⁠con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.

El presidente de Estados ​Unidos, ‌Donald Trump, tiene previsto viajar a la capital china para reunirse con el presidente Xi Jinping ⁠los días 14 y 15 de mayo.

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El senador republicano dijo que espera que la reunión de los líderes dé lugar a pedidos de aviones ‌Boeing , aunque advirtió de que ambos países se enfrentan a problemas comerciales.

"Han pasado unos nueve años desde que se realizó ‌aquí una compra de aviones de Boeing", dijo, según un ‌informe ⁠conjunto de prensa.

Con información de Reuters

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