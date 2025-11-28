Ricardo Quintela amplía el equipamiento y la flota de seguridad para modernizar el trabajo de las fuerzas provinciales

Con el objetivo de optimizar el servicio a la comunidad y modernizar las capacidades operativas de las fuerzas provinciales, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela entregó nuevas unidades móviles y equipamiento.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el gobernador Ricardo Quintela expresó: "Reforzamos con más vehículos y equipamiento el sistema de seguridad de toda la provincia. El Servicio Penitenciario Provincial ya cuenta con dos nuevos vehículos para seguir garantizando traslados seguros en todo el territorio".

Durante el acto, se concretó la entrega al Servicio Penitenciario Provincial de una unidad de traslado de detenidos, una camioneta Toyota y dos motocicletas para reforzar las tareas de servicio. Posteriormente, se distribuyeron elementos y equipamiento a 12 dependencias policiales.

También presente en el acto, la vicegobernadora Teresita Madera valoró la decisión política de priorizar la seguridad dentro de la agenda de gobierno, poniéndola como un eje institucional y político. Además destacó que gracias a ese compromiso La Rioja "es una de las provincias más seguras del país".

Fortalecimiento de la seguridad pública

Por su parte, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, destacó que estas acciones forman parte de “una planificación en materia de seguridad pública que llevamos adelante con el Gobierno de la Provincia”. Remarcó que el objetivo es “fortalecer a las fuerzas de seguridad en la medida en que la situación financiera lo permita”. Zárate también se refirió al incendio que afecta a distintos sectores de la Provincia y aseguró que “desde temprano se reforzaron las tareas operativas del sistema de emergencias, que ya está trabajando con nuevo equipamiento”.

A su vez, el jefe de Policía, Alberto Antonio Castillo, valoró la entrega y aseguró que recibieron “elementos inherentes al trabajo que lleva adelante la política de la provincia, y es lo que necesitábamos para nuestro personal”. Subrayó que el objetivo es “que todas las dependencias tengan lo que necesitan para trabajar día a día”.

Para finalizar, la directora del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, destacó la continuidad del fortalecimiento institucional. La funcionaria aseguró que desde la gestión de Ricardo Quintela hubo un mejoramiento de las condiciones laborales de los empleados. Además, recordó que en los 120 años de antigüedad del Servicio Penitenciario, “es la segunda vez que recibimos unidades móviles acondicionadas para cumplir nuestra función, y cero kilómetro”.