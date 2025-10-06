India inicia acciones penales contra un fabricante de jarabe para la tos vinculado a la muerte de 14 niños

FOTO DE ARCHIVO. AVeena Kumari, cuyo hijo Anirudh, de 2 años, murió debido a una lesión renal tras consumir jarabe para la tos contaminado, reacciona en su casa de Ramnagar, en las afueras de Jammu, India

INDIA, 6 oct (Reuters) -La policía india ha emprendido acciones penales contra un fabricante de jarabe para la tos cuyo producto contenía niveles peligrosos de una sustancia química tóxica, tras la muerte de 14 niños que presuntamente habían consumido medicamentos contaminados.

India, conocida como la "farmacia del mundo", ha sido objeto de escrutinio por la calidad de sus exportaciones farmacéuticas, y sus jarabes para la tos se han relacionado con muertes de niños en Camerún, Gambia y Uzbekistán en los últimos años.

Una muestra del jarabe "Coldrif", entre los 19 medicamentos analizados tras las muertes en el estado de Madhya Pradesh, contenía un 46,28% de dietilenglicol, superando con creces el nivel permitido del 0,1%, según un informe de un laboratorio farmacéutico estatal al que tuvo acceso Reuters.

"El doctor que escribió la receta ha sido detenido", dijo Rajendra Shukla, viceministro jefe del estado, a la agencia de noticias ANI.

La policía registró el domingo una causa penal contra el doctor y el fabricante, Sresan Pharma, situado en el estado sureño de Tamil Nadu.

El dietilenglicol, utilizado en productos que van desde anticongelantes hasta cosméticos y lubricantes, provoca síntomas que, según la Organización Mundial de la Salud, pueden ir desde vómitos y dolor abdominal hasta lesiones renales agudas, que pueden causar la muerte.

La empresa se enfrenta a acusaciones de homicidio culposo no equiparable a asesinato, adulteración de medicamentos y fabricación, venta o distribución de cosméticos infringiendo la Ley de Medicamentos y Cosméticos.

Según el Ministerio de Sanidad, también se han tomado medidas reglamentarias contra una filial de la empresa, sin dar más detalles, y la Organización Central de Control de Normas de Medicamentos ha recomendado la cancelación de su licencia de fabricación.

Sresan Pharma no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

De ser declarados culpables, la empresa y sus directivos podrían enfrentarse a multas y penas de cárcel de hasta cadena perpetua.

El lote contaminado de jarabe para la tos se distribuyó solo dentro de India, según un documento al que tuvo acceso Reuters, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de una norma de 2023 que obliga a realizar pruebas en las exportaciones para asegurarse de que la sustancia química impugnada está dentro de los límites prescritos.

Otros estados, como el norteño Uttar Pradesh y el occidental Rajastán, limítrofes con Madhya Pradesh, también han prohibido el jarabe.

El Ministerio de Sanidad indio ha hecho un llamamiento al "uso racional" de los jarabes antitusígenos para niños, recomendando en un aviso "una prescripción y dispensación juiciosas", afirmando que la mayoría de las enfermedades que causan tos desaparecen sin necesidad de fármacos.

India suministra el 40% de los medicamentos genéricos utilizados en Estados Unidos, el 25% de todos los utilizados en Reino Unido y más del 90% de todos los medicamentos de muchos países africanos, según su organismo regulador de medicamentos.

