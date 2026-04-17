"Una cuestión de Estado": el nuevo ministro de Desarrollo Humano ratificó el modelo de Salud de Insfrán

El nuevo ministro de Desarrollo Humano de Formosa, Juan Carlos Atencia, habló sobre lo que proyecta sobre el futuro de su gestión y confirmó que mantendrá la línea de trabajo del sistema sanitario provincial, con foco en el fortalecimiento de la salud pública. Además, planteó críticas hacia las políticas del Gobierno nacional al considerar que afectan derechos y se alejan de “criterios de humanidad”.

"Hay algo que se debe tener claro: la salud para el Modelo Formoseño es una cuestión de Estado, por lo tanto, se debe que seguir trabajando, más en este momento donde a la gente las están dejando, a nivel nacional, sin todos los logros que se habían obtenido en su momento”, sostuvo el nuevo funcionario en diálogo con Agenfor.

Asimismo, aseguró que es necesaria "la contención y el trabajo", con todo el aporte que tiene la provincia para la salud de las personas y remarcó que hay que "mejorarla siempre, es decir, siempre va a existir el trabajo en la mejora, porque es la manera en que hay que trabajar". En esa línea, indicó: "Se ha hecho mucho y bien, y se va a seguir haciendo mucho y bien también".

Continuar con el Modelo Formoseño

Atencia aseguró que con el gobernador Gildo Insfrán se pudo fijar los lineamientos para profundizar las tareas, y destacó que "son los del Modelo Formoseño los que se deben seguir y apoyar". En tanto, subrayó que los cambios que quiere implementar Nación "no van de la mano de los criterios de humanidad que tiene el Modelo Formoseño", y que por eso se deberán reforzar ciertos puntos.

"El plan Remediar, que siempre fue muy importante, hoy se está terminando; y es algo que esta provincia sí o sí cubre y va a seguir cubriendo los costos de los medicamentos", confirmó. El funcionario aseveró que "la salud pública no es gratis, sino que alguien paga esto", por lo que, “esta provincia le da salud a todas las personas y el Gobierno nacional se la está quitando”.

Finalmente, Atencia reivindicó la función del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica, y explicó que "tiene una importancia única". La misma no sólo es en la provincia sino que “demostró ya, a nivel de la región, ser realmente un laboratorio muy bien preparado, muy bien equipado, con mucha tecnología, pero, fundamentalmente, con mucha capacidad profesional”, y concluyó: "Va a seguir de la misma forma y mejorando, por supuesto, es decir, no debemos quedarnos ahí, sino que debemos continuar mejorando la situación".