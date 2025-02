Desde Formosa advirtieron por la salida de Argentina de la OMS: "Pone al país en una situación de vulnerabilidad"

La confirmación por parte del Gobierno nacional del retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó una creciente preocupación sobre los posibles efectos negativos en la salud pública del país. "La salida de este organismo pone a Argentina en una situación de vulnerabilidad ante futuras crisis sanitarias", advirtió el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Aníbal Gómez.

La insólita medida del presidente Milei fue anunciada el miércoles a través de un comunicado, en donde acusó a la OMS de promover "cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19". Según el mandatario, "hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia". Además, acusó a la OMS de ser inflexible y no admitir errores, y de asumir competencias que no le corresponden, "limitando la soberanía de los países".

Tras estas preocupantes declaraciones, el titular de la cartera de Desarrollo Humano indicó que esta medida impactará fuertemente en la salud pública, afectando los acuerdos y estrategias sanitarias tanto a nivel local como regional. "La OMS no solo define estándares sanitarios, sino que también coordina respuestas a epidemias y facilita el acceso a medicamentos. También juega un papel crucial en la industria farmacéutica global, estableciendo certificaciones y estándares en el sector. Aunque Argentina cuenta con la ANMAT, sus criterios se alinean con los consensos de la OMS y la OPS, lo que podría verse afectado", explicó Gómez.

En lo que respecta a cómo impactará esto en la provincia, el ministro declaró: "En Formosa, esta decisión plantea desafíos adicionales, especialmente en la redefinición de acuerdos para la compra de insumos y la participación en consorcios internacionales de vacunas y medicamentos, afectando la disponibilidad de recursos esenciales".

Sin embargo, a pesar de que la salida de la OMS representa un riesgo para el acceso a insumos esenciales y la continuidad de los programas de salud, Gómez sostuvo que el gobernador Gildo Insfrán continúa reafirmando su compromiso con la salud pública, haciendo frente a un paranoma que, hasta el momento, se avizora como francamente desolador.

Fuerte repudio ante una decisión ilógica

La semana pasada, la diputada provincial de Formosa, Cristina Mirassou, expresó su preocupación por la posible salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y advirtió que sería muy perjudicial para el país.

En declaraciones a la prensa, la diputada advirtió sobre el impacto negativo que tendría la posible salida de Argentina de la OMS en el acceso a vacunas, insumos y medicamentos esenciales. "Lo que nos traía como beneficio a nosotros y a todos los países miembros, es la posibilidad de la compra de las vacunas, los insumos y medicamentos especiales para patologías endémicas a mucho menor precio, porque se hacía en forma solidaria, cooperativa", remarcó.

Asimismo, enfatizó que va a tener un impacto muy importante, y remarcó que otra consecuencia clave de la decisión del ejecutivo nacional será la falta de vigilancia epidemiológica y la alerta rápida que hacía la OMS, la cual calificó como fundamental.

Además la diputada recordó el caso de la Viruela del Mono en un país de África y destacó el rol de la OMS, que emitió una alerta inmediata y brindó información clave, permitiendo a los países tomar medidas a tiempo, lo que, según afirmó, brinda tranquilidad en la respuesta sanitaria.