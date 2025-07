Por las bajas temperaturas: La Rioja extendió el receso invernal para evitar contagios

Ante un marcado crecimiento de las infecciones respiratorias en todo el territorio, el Gobierno de La Rioja resolvió extender el receso invernal desde este lunes 30 de junio hasta el 18 de julio. La medida, oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela, abarca la administración pública provincial, todos los niveles educativos y cuenta con la adhesión del poder legislativo.

La decisión se fundamenta en el fuerte incremento de enfermedades respiratorias virales, que en las últimas semanas saturaron el sistema de salud, especialmente en el primer nivel de atención. Según detalló el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, entre las semanas epidemiológicas 22 y 26 se registraron más de 12.000 consultas por síntomas respiratorios, más de 5.000 casos confirmados de infecciones virales y al menos 200 hospitalizaciones solo en junio.

“Estamos ante un aumento exponencial que afecta tanto a niños como a adultos. Esta medida busca reducir la circulación de virus como bronquiolitis, gripe y neumonías, y aliviar la presión sobre el sistema sanitario”, explicó Vergara en diálogo con Cadena 3. A su vez, sostuvo que las camas críticas del sector público están comprometidas por la atención de otras patologías, lo que hace indispensable limitar los contagios.

Durante el período de suspensión, funcionarán guardias mínimas para garantizar los servicios esenciales. El Poder Judicial, en tanto, no confirmó aún su adhesión ya que existen juicios agendados. No obstante, desde el Ejecutivo provincial se insistió en que el receso extendido prioriza la salud pública frente a una situación epidemiológica que, si bien todavía no colapsa las internaciones, presenta una velocidad de contagio preocupante.

El ministro también enfatizó la necesidad de adoptar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, la desinfección de superficies, el uso de barbijo en espacios cerrados y, especialmente, la vacunación contra enfermedades respiratorias. “Instamos a completar los esquemas, sobre todo en niños y personas mayores con comorbilidades. En toda la Argentina estamos viendo dificultades en ese sentido”, señaló.

Finalmente, Vergara aclaró que no hubo coordinación con otras provincias para tomar la medida, pero insistió en que La Rioja actuó conforme a su realidad local, con el objetivo de mitigar un posible desborde en el sistema sanitario. Mientras tanto, el gobierno monitoreará el impacto de esta decisión sobre la evolución del brote en las próximas semanas.

Se refuerza la campaña de vacunación

El Gobierno provincial de La Rioja realizó un llamado a la población para que completen el esquema de vacunación, el cual se puede aplicar, gracias a las políticas públicas del gobernador Ricardo Quintela, de forma gratuita en todo el territorio riojano. Además, advirtieron que es necesario ya que en junio el ámbito publico tuvo 120 mil consultas por virus respiratorio y 200 internados.

En diálogo con Riojavirtual, el ministro de Salud de la provincia, Juan Carlos Vergara, aseguró: "Tenemos muy bajos porcentajes de vacunación y pedimos que en estas se completen los calendarios de vacaciones". Asimismo, recordó que las dosis del Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y están disponibles en cualquier vacunatorio y centro de salud riojano.

Además, remarcó que actualmente se ingresó en una "instancia en la cual vemos un aumento de las enfermedades de circulación viral, y eso se refleja en el sistema de salud", y señaló que "este decreto es una medida estratégica para mitigar el rebrote, reduce la interacción social y la actividad en los lugares cerrados".

"En el mes de junio aumentó exponencialmente la cantidad de consultas, en junio tuvimos 12.000 consultas de enfermedades respiratorias, tuvimos más de 200 hospitalizaciones. Son solamente de la parte pública de estas cifras. El uso del barbijo es importante lugares cerrados, por eso en las instituciones públicas se use", destacó.