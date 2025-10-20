Octubre Rosa: Formosa impulsa una campaña de concientización y estudios para la prevención del cáncer de mama

En el marco del Octubre Rosa en Formosa, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia presidente Dr. Néstor Kirchner (CEMENURNK) llevó adelante una importante jornada de concientización e información en el Hospital Distrital de Pirané.

Ocurre que, durante todo el mes de octubre, el CEMENURNK acerca capacitaciones a diferentes establecimientos de salud pública, y en esta ocasión, se realizó una jornada en el establecimiento público para fortalecer el conocimiento y la prevención sobre esta enfermedad.

Durante la conferencia, se describieron las diversas pruebas mamográficas disponibles, abarcando desde los métodos más básicos hasta los de mayor complejidad, subrayando la relevancia de un diagnóstico precoz.

Tecnología única en la región para diagnóstico

El CEMENURNK resaltó su condición como la única entidad en la zona que dispone de un equipo de alta complejidad: un mamógrafo digital General Electric Senographe Pristina, provisto con el modelo más reciente de marco estereotáctico.

Esta tecnología de punta asegura análisis confiables, exactos y con una precisión diagnóstica destacada, siendo capaz de llevar a cabo una gran variedad de procedimientos, entre los cuales se encuentran: mamografías convencionales, mamografías espectrales duales contrastadas con sistema de inyección de contraste, y punciones biopsias con sistema de vacío guiadas por estereotaxia digital en 2D o 3D. Estos estudios constituyen herramientas esenciales para la detección temprana de la enfermedad, representando una diferencia clave en el pronóstico y tratamiento de las pacientes.

Bienestar y calidad de vida

El CEMENURNK no solo está a la vanguardia en medicina nuclear y diagnóstico, sino que también se destaca por su enfoque integral en el cuidado de las personas con cáncer. En colaboración con el equipo de ByCV (Bienestar y Calidad de Vida), el centro garantiza que, en caso de detectarse la enfermedad, las pacientes accedan a tratamientos con tecnología de punta y reciban una atención de alta calidad, asegurando un acompañamiento completo durante todo el proceso de salud.

La jornada en el Hospital Distrital de Pirané subraya el compromiso del CEMENURNK con la salud pública y la accesibilidad a métodos de prevención y diagnóstico de primer nivel para toda la comunidad de la región.

Atención sanitaria en pueblos originarios: Formosa impulsa el acceso a la atención pública

Mediante el Ministerio de Desarrollo Humano, el Gobierno de Formosa continúa con la supervisión y protección de la salud de las comunidades originarias que habitan en todo el territorio provincial. En este contexto, se realizó un nuevo operativo sanitario coordinado por el equipo de salud del hospital de Fortín Lugones, que se desarrolló en las colonias El Retiro y Chico Daguaan, donde viven familias de la comunidad Pilagá.

De este modo, médicos, odontólogos, obstetras, enfermeros y otros especialistas brindaron atenciones y controles para niños, adultos y mujeres embarazadas, incluyendo la aplicación de vacunas y la entrega de medicamentos prescritos.