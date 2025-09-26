En el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Formosa impulsa una jornada clave de prevención y estudios gratuitos de salud

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la provincia de Formosa habilitará un camión sanitario este sábado para realizar atenciones gratuitas que además comprenden mamografías a vecinos y vecinas, que podrán acceder solamente con la presentación del documento de identidad (DNI) y los estudios mamográficos anteriores, en caso de tenerlos.

La actividad se realizará mediante una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa y la comuna capitalina, y la atención se hará en el playón municipal desde las 15, donde además habrá stands de atención en los que se podrán consultar otras cuestiones sanitarias como la salud mental, la nutrición, psicopedagogía, discapacidad, odontología y cardiología.

De la misma forma, el sábado se realizará en el Puerto de la Ciudad una “Remada Rosa” a las 15 horas sobre el Río Paraguay, seguido de las atractivas clases zumba a las 16.30 horas, con el objetivo de celebrar la vida desde el movimiento y la alegría compartida.

Finalmente, en el mismo playón municipal se montará la tradicional Feria Emprendedora, donde se desplegará un espacio recreativo infantil con todo tipo de juegos interactivos, así como un circuito de bicis para que los más chicos puedan disfrutar. El Gobierno formoseño invitó a todos a asistir con una prenda rosa para conmemorar esta fecha tan especial, además de aprovechar las actividades.

El Gobierno de Formosa refuerza la prevención contra el dengue

Ante el inicio de una nueva temporada de clima cálido y lluvias, el Gobierno de Formosa intensifica su estrategia sanitaria contra el dengue. Las autoridades provinciales refuerzan la vigilancia activa y el control de casos, lo que permitió detectar tres nuevos casos positivos de dengue en la última semana. También se informó que no hay pacientes internados por la enfermedad ni fallecimientos registrados en lo que va del año 2025.

El gobierno reitera la importancia de que la población colabore con las medidas preventivas diarias para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, ya que la responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad es clave para evitar brotes. El Ministerio de Desarrollo Humano llevó a cabo acciones de control focal en más de 6.000 hogares, distribuyendo repelentes y larvicidas, además de erradicar criaderos de mosquitos en 339 viviendas.

A la par de esta campaña, el gobierno de Formosa también impulsa la vacunación antigripal obligatoria y gratuita, y se priorizará a los grupos de riesgo, como embarazadas, niños pequeños, personas mayores de 65 años y personal de salud. Se hace un llamado a la población a no demorar la aplicación de esta vacuna, que está disponible en todos los centros de salud de la provincia.