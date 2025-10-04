Con acuerdos internacionales, La Rioja se une a un programa global para prevenir enfermedades pulmonares

Con el objetivo de mejorar la detección y el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el Gobierno de La Rioja impulsó el proyecto Respirar Bien. En colaboración con instituciones de Argentina, Perú, Brasil y Reino Unido, busca fortalecer la investigación aplicada y promover la atención temprana.

A través del Ministerio de Salud de la provincia, el programa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y tiene como objetivo fortalecer la investigación aplicada al primer nivel de atención, favoreciendo la detección temprana y el tratamiento oportuno de la EPOC.

En diálogo con medios locales, la secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Marcia Ticac destacó la relevancia de la iniciativa al destacar que “la investigación está vinculada con el progreso de las regiones. Poner en marcha este proyecto significa apostar a la calidad de vida de las personas, no solo a los números. Concebimos a la comunidad como ciudadanos sanitarios y buscamos trabajar juntos por la salud”.

La directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Marcela Tripolone, explicó que el proyecto se desarrollará en cinco componentes hasta 2028. El objetivo es mejorar la detección, el tratamiento y la calidad de vida de las personas que padecen EPOC, así como reducir la carga de esta enfermedad en la población.

Optimizar la atención

En ese marco, Vilma Irazola, directora del Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas (IECS), destacó que la iniciativa apunta a optimizar la atención de los pacientes con EPOC. Entre las acciones previstas se incluyen pruebas de tamizaje para identificar personas en riesgo, así como mejoras en la atención de quienes ya tienen diagnóstico confirmado. Además, señaló que se analizará cómo se aborda actualmente la enfermedad, se identificarán oportunidades de mejora y se brindarán respuestas tanto a quienes están dentro del sistema de salud como a quienes aún no han sido diagnosticados.

Del lanzamiento participaron la secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Marcia Ticac; los subsecretarios de Ejecución de Programas, Romina Cuello, y de Atención Primaria, Adolfo Vega; la directora de Enfermedades Crónicas, Marcela Tripolone; y la investigadora del IECS, Vilma Irazola, entre otras autoridades.