La Rioja inauguró el nuevo Centro Integral de Infecciones y refuerza la atención en salud pública

El gobierno de Ricardo Quintela inauguró las nuevas instalaciones del Centro Integral de Infecciones La Rioja (CINILAR), un espacio moderno y funcional que refuerza la atención integral de enfermedades transmisibles. De esta manerea, la provincia consolida su rol como referencia regional tanto en salud, como en inversión estatal para garantizar el acceso a la salud.

Autoridades del Ministerio de Salud de la provincia visitaron el nuevo edificio -ubicado en Facundo Quiroga 752-, y recorrieron las áreas renovadas junto al equipo interdisciplinario del centro. Durante la visita, destacaron las mejoras que permitirán optimizar la atención a pacientes y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos servicios.

El CINILAR, anteriormente conocido como CEDITET, brinda atención integral a personas con enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, entre otras. El equipo está conformado por médicos de distintas especialidades, bioquímicos, técnicos de laboratorio, farmacéuticos, trabajadores sociales, epidemiólogos y personal administrativo, quienes trabajan de forma articulada para garantizar un acompañamiento continuo y humanizado.

Una inversión provincial necesaria y relevante para la salud

En diálogo con Tiempo Popular, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, subrayó el valor sanitario y social del centro: "Este centro cumple un rol muy importante en la salud pública. El trabajo que se realiza aquí no solo tiene un impacto médico, sino también social, porque acompaña a las personas que atraviesan situaciones complejas con una mirada humana y profesional. En un contexto nacional de recorte y desfinanciamiento, desde la provincia reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en salud pública a través de políticas que cuidan y acompañan a nuestra gente".

Asimismo, el director de Enfermedades Transmisibles, Eduardo Rombolá, celebró la nueva etapa del CINILAR y destacó la mejora en la infraestructura porque son "mucho más provechosas", y aseguró que hay "un equipo interdisciplinario que trabaja de forma articulada en la atención de nuestros pacientes. Se agradece al gobernador Ricardo Quintela y al ministro Juan Carlos Vergara por brindar esta casa, pensada para atender a nuestra gente con mayor comodidad y eficiencia”.

El nuevo edificio cuenta con una distribución más funcional que incluye más consultorios, una farmacia ampliada, un laboratorio con mayor capacidad, un área de enfermería y una sala de reuniones destinada a fortalecer el trabajo en equipo. Del acto participaron también el secretario de Salud, Gonzalo Calvo; la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Marcia Ticac; y el asesor ministerial, Daniel Alem, quienes resaltaron el esfuerzo y la dedicación del personal del CINILAR, que continúa trabajando por una salud más accesible, inclusiva y de calidad para todos los riojanos y riojanas.

El nuevo edificio del CINILAR atiende de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, por ello se consolida en su misión de garantizar una atención integral, cercana y humanizada en materia de infecciones transmisibles.