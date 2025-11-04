La Rioja presentó la Libreta de Cuidados: una herramienta para fortalecer la atención integral de los pacientes en toda la región

El Gobierno de La Rioja continúa fortaleciendo el sistema público de salud con una nueva acción, esta vez destinada a personas con Enfermedades Crónicas Avanzadas (ECA) y necesidades paliativas. Se trata de la Libreta de Cuidados y Seguimiento del Paciente, una herramienta presentada durante un acto encabezado por el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, en el que se brindaron detalles de esta iniciativa que busca acompañar y fortalecer el cuidado integral de los pacientes y sus familias, promoviendo su empoderamiento y participación en los procesos de salud.

El titular de la cartera de Salud en la provincia destacó la labor que viene realizando la Coordinación de Cuidados Paliativos, una iniciativa que nació hace poco más de un año y logró conformar un equipo dedicado a una tarea tan sensible como acompañar a las personas en la etapa final de la vida. “Muchas veces se nos prepara para traer vida, pero no para despedirla; y este trabajo interdisciplinario, que también involucra a las familias, vino a transformar la mirada humanizada sobre la atención integral del paciente”, expresó.

Gonzalo Calvo, secretario de Atención a la Salud, destacó que la libreta representa una herramienta clave para que las personas y sus familias se empoderen frente a las enfermedades crónicas. En esa línea, señaló que esta libreta no solo organiza la información médica, sino que también orienta sobre qué se puede hacer, cómo mejorar y brinda herramientas concretas para el autocuidado.

Una herramienta que complementa a la historia clínica

Virginia Carrizo de la Fuente, coordinadora del área de Cuidados Paliativos, señaló que esta iniciativa busca fortalecer la participación activa de los pacientes y sus familias, promoviendo la educación, la prevención y el registro de los cuidados necesarios para su salud. Además, explicó que la libreta funciona como un complemento de la historia clínica y contribuye a consolidar el trabajo interdisciplinario de los equipos sanitarios en toda la provincia.

Por último, la coordinadora señaló que esta implementación nació de la práctica diaria con los pacientes y tiene como propósito responder dudas de forma ágil, involucrar a las familias en los cuidados y optimizar la comunicación entre los equipos de salud. “Es un instrumento de apoyo que permite visualizar y sistematizar procesos operativos y clínicos, así como monitorear síntomas y fortalecer la atención integral”, concluyó.