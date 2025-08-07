"Saldo negativo": la Comisión de Turismo del Congreso alertó sobre la situación del sector en todo el país

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la legisladora riojana Gabriela Pedrali, realizó este martes una reunión para analizar la crítica situación que atraviesa el sector turístico en todo el país como consecuencia de la crisis económica nacional.

En ese marco, la diputada aseguró en su cuenta de X (ex Twitter): "La balanza turística viene presentando un saldo negativo respecto a años anteriores y es algo que nos preocupa y ocupa. Hoy en Comisión, recibimos a autoridades provinciales, ex funcionarios y especialistas quienes expusieron la realidad crítica de cada región".

"La intención es poner sobre la mesa este panorama y avanzar en normativas que permitan revertirlo, como es el proyecto que impulsamos para restablecer el fin de semana largo del 12 de Octubre, entendiendo al #Turismo como una actividad estratégica clave para el país", concluyó la funcionaria.

La necesidad de políticas públicas nacionales para impulsar el turismo

Del encuentro también participaron el secretario de Turismo José Rosa, y el ministro de Turismo y Cultura de La Rioja, Gustavo Luna, entre otros funcionarios. En ese marco, el ministro riojano destacó la gestión de la cartera durante el anterior Gobierno nacional, realizada por Matías Lammens, y señaló que durante esos momentos la provincia pudo acceder a importantes programas de financiación de obras de infraestructura.

En ese tono, Luna concluyó: "El Norte Argentino tiene de todo para convertirse en un destino consolidado. Con todo el patrimonio histórico, las bellezas naturales y las fiestas populares que nos identifican, debemos trabajar en conjunto para superar este difícil momento que atraviesa el sector".

Chamical celebra su 184.º aniversario

Con una amplia agenda de actividades que se llevarán a cabo durante todo el mes de agosto, Chamical prepara una gran celebración. La programación incluye talleres y eventos centrados en el turismo, el deporte, la cultura, el medio ambiente y la gestión local.

Gabriela Bonano, directora de Turismo del departamento, destacó la alegría por los festejos y subrayó la importancia de una obra hídrica reciente, calificándola como "un antes y un después" para la comunidad. Cabe recordar que en enero el municipio sufrió una inundación que generó un impacto en la vida cotidiana de todos los vecinos, pero con fondos provinciales, y por decisión del gobernador Ricardo Quintela, se hicieron obras clave que hoy garantizan un cambio radical en el municipio.