El gobernador de Salta resaltó que la educación pública y gratuita “es un derecho”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró hoy que "la educación pública y gratuita es un derecho”, al dejar inaugurada una nueva sede de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (Upateco) en la ciudad de Rosario de Lerma, del sur salteño.

“La educación pública y gratuita es un derecho”, afirmó el mandatario salteño, quien agregó que “si el Estado no está presente, los más perjudicados son los pobres, los más humildes”, e instó a defender a “la educación y la salud pública, pero por sobre todas las cosas, a nuestra gente”.

Sáenz formuló estas afirmaciones hoy, en la ciudad de Rosario de la Frontera, 182 kilómetros al sur de la capital salteña, donde inauguró una nueva sede de la Upateco, con un enfoque en Economía del Conocimiento y Agroindustria.

La nueva sede cuenta con dos aulas y un SUM totalmente equipados.

“Nuestro objetivo está puesto en formar para el mundo del trabajo e igualar oportunidades”, sostuvo el gobernador, y destacó que “estamos llevando a todos los rincones de Salta una propuesta académica vinculada a la matriz productiva de cada región”.

Luego sostuvo que no imagina "la mano mágica del mercado entregándole una casa a una persona, o trayéndole agua a las comunidades originarias, porque eso no les genera ningún rédito", y señaló que "hay gente que plantea que la educación pública es un gasto, pero esa no es nuestra idea".

Y pidió "afianzar a la clase media" y a "ser solidarios".

Con la habilitación de esta nueva sede, la Upateco continúa con su proceso de expansión federal en la provincia, con una amplia propuesta académica, en modalidad virtual y presencial, vinculadas a la matriz productiva de cada región.

La nueva sede es un espacio de capacitación tecnológica para el dictado de cursos enfocados especialmente en la economía del conocimiento y la agroindustria.

Durante el acto, Sáenz estuvo acompañado por el rector de esta universidad provincial, Carlos Morello; el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; legisladores, y jóvenes, entre otros.

“Como soy federalista y lo reclamo a nivel nacional, exigiendo que se termine la división entre argentinos de primera y de segunda, nuestra decisión es trabajar para que en cada uno de los departamentos de Salta haya una sede de Upateco, garantizando a nuestros jóvenes y no tan jóvenes la oportunidad de estudiar, capacitarse y progresar”, aseguró.

Luego, insistió en la defensa de la educación, la salud y las obras públicas: “Hay que defender estos derechos porque en los países donde el Estado no está presente, acompañando, no existe la clase media, ni la movilidad social ascendente”.

A su turno, Morello consideró que la gestión de Sáenz está “enfocada en construir federalismo para todos los salteños, independientemente de dónde vivan y la impronta otorgada a la educación pública”.

En tanto, Solís aclaró que el nuevo espacio es posible tras un convenio entre la intendencia de Rosario de la Frontera y el Gobierno de Salta, para habilitar la sede en el Centro de Emprendedores y Capacitación Municipal (Cecam).

Hoy también se abrieron en la nueva sede las preinscripciones para los cursos presenciales de Paquete Office, Introducción a la Programación, Cuidado de Cría de Ganado y Manejo de Maquinaria Agrícola.

La oferta académica que brinda la Upateco, tanto presencial como virtual, se adapta a las demandas de las economías de cada región de la provincia, para generar un puente con el mundo del trabajo, en sectores que hoy presentan alta demanda de personal calificado, como la minería y la economía del conocimiento, entre los sectores con mayor proyección.

La Universidad cuenta con alumnos de los 60 municipios salteños en la modalidad virtual, mientras que se dictan cursos y capacitaciones presenciales en más de 30 municipios.

Con información de Télam