S&P Global recorta en 700.000 barriles diarios su previsión de demanda de petróleo para 2026

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de un mapa que muestra el estrecho de Ormuz y barriles de petróleo impresos en 3D

S&P Global Energy ha rebajado en 700.000 barriles ‌diarios su previsión ‌de la demanda mundial de petróleo para 2026, ya que el conflicto entre Estados Unidos e Irán está alterando el suministro energético procedente de ​Oriente Medio ⁠y afectando a la ‌demanda en el segundo ⁠trimestre, dijo el ⁠jueves el analista Ethan Ng.

• Se espera que el crecimiento de ⁠la demanda mundial de petróleo ​se reduzca a ‌400.000 barriles diarios, frente ‌a la previsión anterior ⁠a la guerra de 1,1 millones de barriles diarios.

• La demanda de petróleo caerá ​drásticamente ‌en Oriente Medio y Asia en el segundo trimestre.

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• Alrededor de 178 refinerías, que representan aproximadamente el ⁠40% de la capacidad de refino mundial, están afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

• Los precios físicos del Brent con fecha de entrega están limitados ‌por una enorme reducción de las reservas estratégicas de petróleo por parte de países como Japón y Corea del Sur para ‌gestionar la escasez de combustible.

• El diésel y el combustible para ‌aviones han ⁠sido los más afectados por la subida ​de precios.

Con información de Reuters