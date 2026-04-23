S&P Global recorta en 700.000 barriles diarios su previsión de demanda de petróleo para 2026

S&P Global Energy ha rebajado en 700.000 barriles diarios su previsión de la demanda mundial de petróleo para 2026, ya que el conflicto entre Estados Unidos e Irán está alterando el suministro energético procedente de Oriente Medio y afectando a la demanda en el segundo trimestre, dijo el jueves el analista Ethan Ng.
• Se espera que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se reduzca a 400.000 barriles diarios, frente a la previsión anterior a la guerra de 1,1 millones de barriles diarios.
• La demanda de petróleo caerá drásticamente en Oriente Medio y Asia en el segundo trimestre.
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• Alrededor de 178 refinerías, que representan aproximadamente el 40% de la capacidad de refino mundial, están afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz.
• Los precios físicos del Brent con fecha de entrega están limitados por una enorme reducción de las reservas estratégicas de petróleo por parte de países como Japón y Corea del Sur para gestionar la escasez de combustible.
• El diésel y el combustible para aviones han sido los más afectados por la subida de precios.
Con información de Reuters