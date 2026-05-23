Consecuencias del ataque con drones a una universidad de Lugansk en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania

El número de ​muertos causados por el ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Rusia, en el este de Ucrania, ha ascendido a ‌16, siendo la mayoría de las ‌víctimas mujeres jóvenes, informaron el sábado fuentes oficiales rusas, tras un acalorado debate en la ONU sobre el incidente.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó el viernes a sus fuerzas armadas que prepararan opciones de represalia contra Ucrania después de que Moscú acusó a Kiev de lo que describió como un ataque deliberado con drones contra una universidad en la localidad de Starobilsk.

El Ejército ucraniano negó su responsabilidad en el ataque, afirmando que había atacado a una unidad ​de comando de drones de ⁠élite en la zona y que sus fuerzas cumplían con el derecho internacional humanitario. ‌Putin afirmó que no había instalaciones militares en la zona.

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Reuters no pudo verificar ⁠de forma independiente lo ocurrido.

El sábado, en el lugar ⁠de los hechos, una grúa trabajaba para retirar los escombros de un enorme agujero en el edificio. Dentro de un aula destrozada, los ladrillos y el polvo cubrían las filas de ⁠pupitres de los estudiantes, con la frase "I love English" escrita en la pared. ​En otra parte, una escalera estaba bloqueada por los escombros.

NUEVE PERSONAS ‌QUEDARON ATRAPADAS BAJO LOS ESCOMBROS

La agencia de noticias ‌estatal rusa RIA informó que el número de muertos había ascendido a 16, citando ⁠al Ministerio de Emergencias. Cinco personas seguían atrapadas bajo los escombros.

Leonid Pasechnik, jefe de la administración instalada por Rusia en la región, publicó una lista preliminar con los datos de 11 víctimas, la mayoría de ellas mujeres de 19 años.

Un residente local dijo que los cohetes ​habían impactado en ‌una antigua base y que, a continuación, unos drones habían alcanzado la residencia de estudiantes, provocando el estallido de incendios.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Rusia el viernes, Rusia acusó a Ucrania de crímenes de guerra por el incidente, mientras que Ucrania dijo que se ⁠trataba de una acusación infundada que no había sido verificada de forma independiente.

Varios países pidieron acceso al lugar, mientras que funcionarios de la ONU condenaron todos los ataques contra civiles, recordando un ataque con misiles rusos contra un almacén de la ONU en Ucrania esta semana que había matado a dos trabajadores y destruido ayuda por valor de un millón de dólares.

Miles de ucranianos han muerto en ataques aéreos lejos de la línea del frente, que ha permanecido en gran parte estática a ‌lo largo del sureste del país.

Rusia ha atacado el suministro eléctrico y las infraestructuras de Ucrania, mientras que Ucrania ha intensificado este año los ataques contra instalaciones petroleras en el interior de Rusia, lo que en ocasiones ha provocado víctimas. Ambas partes niegan haber atacado a civiles.

Los restos caídos de drones provocaron un incendio en una terminal petrolera del puerto ruso de Novorossiysk, en ‌el mar Negro, y dos personas resultaron heridas, informaron las autoridades rusas el sábado por la mañana.

El Ejército ucraniano dijo que había atacado la terminal petrolera rusa de Sheskharis, en Novorossiysk, y el cercano ‌depósito de petróleo de ⁠Grushova, mientras que el presidente Volodímir Zelenski señaló que el Ejército también había atacado una gran planta química en la región rusa de Perm.

El gobernador ​regional de Perm, Dmitry Makhonin, había declarado anteriormente que una instalación industrial, cuyo nombre no reveló, había sido blanco de drones ucranianos, pero que estos habían sido derribados y no causaron daños.

Con información de Reuters