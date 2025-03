Quintela denunció la feroz represión a los jubilados por parte de las fuerzas de Milei: "Su única respuesta es la violencia"

Durante la tarde del miércoles, en las inmediaciones del Congreso Nacional, se vivieron momentos de profunda tensión cuando fuerzas policiales, dirigidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reprimieron ferozmente a jubilados que estuvieron acompañados por hinchas de fútbol, trabajadores y sindicatos. Las escenas de máxima violencia generaron la indignación de muchos funcionarios y referentes políticos, como es el caso del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

El mandatario provincial publicó en su cuenta de X (ex Twitter): "No tiene límites la represión del gobierno nacional, comandado por el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich. Una vez más, demostraron que su única respuesta ante los reclamos legítimos es la violencia. Mi solidaridad con todas las víctimas de este atropello y con sus familias".

Por su parte, la diputada nacional Gabriela Pedrali, publicó: "Milei, Bullrich y Menem son estafa, ajuste, represión, odio y violencia. Lamentablemente lo que vivimos hoy, dentro y fuera del Congreso, es la síntesis de una gestión nacional que desconoce al Pueblo argentino, a las instituciones y a la democracia".

Por último, el diputado Ricardo Herrera también señaló: "Cada miércoles los reprimen violentamente, con un uso de la fuerza pública desmedido, inhumano, innecesario y absolutamente repudiable. Duele. Genera impotencia. Indigna que el Gobierno de Milei ordene este maltrato hacia los jubilados y jubiladas. Esa cadena de falta de respeto, avasallamiento y represión, se suma a todo lo que el Gobierno de Milei implementó perjudicando y afectando a las personas jubiladas".

"En primer lugar, cambió la fórmula de cálculo de las jubilaciones por decreto, lo que significa que si se hubiera mantenido la fórmula anterior, las jubilaciones serían un 27% mejores a las actuales. Congeló el bono para jubilados en $70.000 desde hace más de un año. Sin actualización. Depreciación del monto de la jubilación mínima", destacó el funcionario.

En esa línea, lamentó que se "eliminó cobertura de medicamentos mediante el PAMI, restringió el acceso a medicamentos gratis y a esto se le suma los aumentos que sufrieron los medicamentos y determinó la baja de la moratoria previsional".

Herrera concluyó: "Esto perjudica a 9 de cada 10 mujeres, y 8 de cada 10 varones cercanos a la edad de retirarse que no podrán acceder a una jubilación. No solo no podrán jubilarse sino que tendrán que esperar a cumplir los 65 las mujeres para poder acceder a una puam. Milei aplastó la dignidad de las personas jubiladas".

Una brutal represión a los jubilados

Fue pasadas las 16 cuando las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes durante la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso y comenzaron a reprimir a los manifestantes. La Policía de la Ciudad confirmó que hubo 150 personas detenidas en el operativo hasta el momento.

La protesta, convocada para exigir un aumento en los haberes previsionales, contó con el respaldo de hinchas de clubes, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y la CGT, que llegaron al lugar en señal de apoyo.

Asimismo, antes de que se realice la marcha la ministra Patricia Bullrich había reiterado su postura de aplicar con firmeza el protocolo y amenazó con detener a quienes no lo respeten e incluso impedir su ingreso a las canchas en caso de pertenecer a grupos de hinchas.