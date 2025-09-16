Quintela aseguró que Nación retiene 1.000 millones de dólares que corresponden a La Rioja: "Desprecio por el federalismo"

En el medio del conflicto del presidente Javier Milei con gobernadores por el veto a la ley que establecía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, denunció que el Gobierno nacional retiene más de 1.000 millones de dólares que corresponden a la provincia.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el primer mandatario provincial publicó: "Milei volvió a demostrar su desprecio por el federalismo. Le niega a La Rioja más de 1000 millones de dólares que nos corresponden por derecho. Cero pesos para nuestra provincia".

"Eso que para el Gobierno nacional son sólo cifras, para nuestro pueblo son insumos en los hospitales, mantenimiento en las escuelas, obras y respuestas concretas para la gente. Retener esos fondos es usar la necesidad de los riojanos como un arma política", agregó el funcionario.

Finalmente, el gobernador subrayó que "La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece". "No vamos a callarnos frente a esta crueldad ni a este disciplinamiento vergonzoso. Cada peso que Milei retiene es un ataque directo a nuestra provincia. Y nosotros no vamos a claudicar. La Rioja se planta, resiste y lucha", concluyó.

Provincia por provincia

Según un reciente estudio de la consultora Poltikón Chaco, Entre Ríos fue la provincia que más ventaja obtuvo en el último tiempo, ya que recibió el único envío de ATN realizado en agosto y sumó un nuevo desembolso en septiembre, alcanzando un total de $6.000 millones en los últimos dos meses, según detalla el informe. Cabe recordar que en esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: el gobernador Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y presentan candidatos en conjunto, siendo los representantes de LLA los cabezas de lista tanto para Diputados como para Senadores.

Lo mismo ocurre en Chaco, una de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: las cabezas de lista para Diputados y para Senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño. En este marco, cabe recordar que los gobernadores Frigerio y Zdero fueron dos de los tres invitados a la primera reunión de la Mesa Federal (el otro fue Cornejo, de Mendoza), lanzada por el gobierno nacional luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que constituyó además el “debut” del nuevo ministro del Interior Lisandro Catalán. Ante esto, el otorgamiento de ATN a esas dos provincias podría ser vista en clave electoral.

Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas, son distintos: no fueron convocados por la Casa Rosada y sus gobernadores sostuvieron importantes críticas hacia el oficialismo nacional en el último tiempo, además de que no tienen alianzas electorales en sus distritos.