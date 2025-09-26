"Más justicia social": Quintela puso en valor a Pedrali y Herrera de cara a las elecciones legislativas

A un mes de que se celebren las elecciones legislativas a nivel nacional, el gobernador Ricardo Quintela puso en valor las candidaturas de Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, los candidatos a diputados nacionales por La Rioja.

"Imaginen diputados que no levanten la voz cuando intentan quitarnos lo que nos corresponde", comenzó la publicación de Quintela en X (ex Twitter). "En La Rioja no imaginamos eso, porque sabemos lo que necesitamos: mujeres y hombres firmes, con compromiso real y convicciones claras", agregó.

Bajo esta línea, subrayó: "Por eso acompaño con toda mi confianza a Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, que son y seguirán siendo nuestras voces en el Congreso Nacional, defendiendo siempre los derechos de las y los riojanos. Mientras tanto, acá seguimos trabajando todos los días, junto a ustedes, para construir una Rioja con más desarrollo, más oportunidades y más justicia social".

Federales Defendamos La Rioja

El Frente Federales Defendamos La Rioja, integrado por siete partidos provinciales, confirmó a Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera como sus candidatos para la renovación de bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. Ambos representantes del espacio y de la gestión del gobernador destacaron la necesidad de frenar las políticas del Gobierno Nacional que, según señalaron, afectan directamente a los sectores más postergados de la provincia.

La nómina encabezada por Pedrali y secundada por Herrera buscará renovar sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el último fin de semana, los candidatos recorrieron distintos puntos de la provincia y, en diálogo con medios locales, anticiparon los desafíos que enfrentarán en un contexto marcado por el gobierno libertario.

En diálogo con Medios Rioja, Pedrali destacó que el domingo fue “tranquilo, más allá de la atención que implica seguir lo que sucede a nivel nacional en los distintos frentes”, y agregó: “Tuvimos semanas agitadas, pero los cierres fueron tranquilos. Como siempre, me sumo a la emoción de poder llegar a este lugar de representación de la provincia en el Congreso, con una gran responsabilidad y un profundo agradecimiento hacia quienes nos confiaron la conducción de esta lista”.

"Junto a Ricky, Adriana Olima y Bejarano, que nos conocemos, conocemos la realidad de la Provincia, militantes y compañeros en funciones", afirmó la candidata y sostuvo que harán un aporte para "mejorar, dar fuerza y seguir caminando, haciendo, porque la provincia de La Rioja, con el gran compromiso de ponerle un freno a las políticas públicas que este gobernó nacional que viene asfixiando a las y los argentinos".