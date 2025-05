Comercio, educación y tecnología: Quintela avanza en la generación de alianzas con China para el desarrollo

En el marco de su gira oficial por Asia, el gobernador Ricardo Quintela mantuvo este martes un encuentro clave con autoridades de la provincia de Hainan, en la República Popular China, con el objetivo de afianzar vínculos institucionales y promover futuras alianzas en áreas estratégicas como el comercio, la educación, la tecnología y la inversión energética.

La reunión fue encabezada por el vicegobernador de Hainan, Li Feng, y contó con la participación de destacados funcionarios provinciales chinos, representantes del sector energético y tecnológico, así como integrantes de la delegación riojana. Durante el encuentro, ambas partes presentaron las características y potencialidades de sus territorios, expresando una firme voluntad de avanzar hacia una cooperación bilateral sostenida.

Desde la comitiva riojana se destacó el acompañamiento de los organismos estatales chinos como un factor clave para generar condiciones favorables a nuevas inversiones y proyectos productivos. A su vez, las autoridades chinas valoraron el compromiso del Gobierno de La Rioja con una agenda internacional activa y la búsqueda de oportunidades de desarrollo conjunto.

Acompañaron al gobernador Quintela la diputada nacional Gabriela Pedrali; el ministro de Empleo, Trabajo, Industria y Minería, Federico Bazán; la intendenta de Rosario Vera Peñaloza, Laura del Valle Carrizo Arce; la secretaria de Relaciones Exteriores, Mariana Urbano; el presidente del Parque Eólico Arauco, Ariel Parmigiani; el titular de EMSE, Walter Gómez; y el director de la Casa de La Rioja en China, Andrés Hou.

Por parte del gobierno de Hainan participaron Shang Jing (Oficina de Asuntos Exteriores), Wang Xiuhao (Comisión de Industria y Tecnología), Wu Zengrong (Comité del Partido del Condado de Changjiang), Wang Guangzhi (Oficina de Desarrollo Económico Internacional) y Qiu Xiguang (Universidad de Hainan).

Además, se sumaron representantes del sector energético y de nuevas tecnologías, entre ellos Wei Zhigang y Peng Zhixiong, de la Corporación Nuclear de China, y Mao Pingsheng, presidente de la firma Trailblazer, especializada en tecnología de nuevos materiales. La agenda del gobernador en China continuará con reuniones orientadas a fortalecer los vínculos institucionales y avanzar en la concreción de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible de La Rioja.

Las negociaciones para proyectos en La Rioja

El gobernador mantuvo una reunión con Trailblazer New Material Technology que se centró en la presentación de una innovadora tecnología de extracción de litio mediante vibración electromagnética, un avance que posiciona a la firma como referente global en minería de precisión. Los representantes de la empresa detallaron a Quintela y su equipo los avances en la construcción de su planta de carbonato de litio y manifestaron el firme interés en desarrollar proyectos conjuntos con La Rioja, particularmente en minería y energía, áreas que consideran estratégicas para su expansión en América Latina.

Durante otro tramo de la visita, la delegación riojana recorrió las instalaciones del parque industrial de alta tecnología de energía limpia en Changjiang, donde fueron recibidos por autoridades del condado y representantes de Hainan Nuclear Power Co. Ltd. Entre ellos se encontraba Wei Guoliang, miembro del Comité Consultivo Estratégico de China Nuclear Power Co., y Xia Kai, subdirector de la firma. El intercambio permitió conocer en profundidad las plantas de generación de energía nuclear —tanto en operación como en construcción— que actualmente emplean a más de 5.000 personas, consolidando a la energía nuclear como un motor económico en la región.

El gobernador Quintela valoró la posibilidad de profundizar los vínculos bilaterales y avanzar en proyectos de cooperación que incluyan transferencia tecnológica, inversión directa y formación de recursos humanos. “Estas reuniones nos permiten pensar en una provincia integrada al mundo, con más empleo, innovación y desarrollo productivo”, afirmó.