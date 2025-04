Por un futuro sustentable: Quintela firmó convenios con China para el desarrollo económico de La Rioja

Ricardo Quintela en China

En el marco de la intensa gira internacional que lleva a cabo el gobernador Ricardo Quintela, representantes de la provincia concretaron una serie de reuniones estratégicas en la provincia de Hainan, China, con empresas y autoridades vinculadas al desarrollo energético, tecnológico y minero. Acompañado por una comitiva provincial, el mandatario riojano se reunió con directivos de la empresa Trailblazer New Material Technology y con representantes de la Compañía de Energía Nuclear de China, sellando una agenda de cooperación que abre nuevas perspectivas de inversión y empleo para la provincia.

El encuentro con Trailblazer New Material Technology se centró en la presentación de una innovadora tecnología de extracción de litio mediante vibración electromagnética, un avance que posiciona a la firma como referente global en minería de precisión. Los representantes de la empresa detallaron a Quintela y su equipo los avances en la construcción de su planta de carbonato de litio y manifestaron el firme interés en desarrollar proyectos conjuntos con La Rioja, particularmente en minería y energía, áreas que consideran estratégicas para su expansión en América Latina.

Durante otro tramo de la visita, la delegación riojana recorrió las instalaciones del parque industrial de alta tecnología de energía limpia en Changjiang, donde fueron recibidos por autoridades del condado y representantes de Hainan Nuclear Power Co. Ltd. Entre ellos se encontraba Wei Guoliang, miembro del Comité Consultivo Estratégico de China Nuclear Power Co., y Xia Kai, subdirector de la firma. El intercambio permitió conocer en profundidad las plantas de generación de energía nuclear —tanto en operación como en construcción— que actualmente emplean a más de 5.000 personas, consolidando a la energía nuclear como un motor económico en la región.

La importancia de las inversiones en la provincia

Por parte del gobierno chino, también participaron funcionarios de áreas clave como la Comisión de Desarrollo y Reforma del Condado, la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria, y la Comisión de Administración de Energía Limpia. A ellos se sumaron representantes de la Compañía Limitada de Tecnología de Nuevos Materiales Hainan Xingzhe, encabezados por su presidente Mao Pingsheng, quien reafirmó su compromiso con los proyectos en territorio riojano.

En la jornada se realizaron presentaciones institucionales, se proyectaron materiales audiovisuales y se compartieron informes técnicos. La comitiva riojana —integrada por la diputada nacional Gabriela Pedrali; el ministro Federico Bazán; la intendenta Laura Carrizo; el presidente del Parque Eólico Arauco Ariel Parmigiani; el presidente de EMSE Walter Gómez; la secretaria Mariana Urbano; y el director de la Casa de La Rioja en China, Andrés Hou— destacó los avances productivos y energéticos logrados en la provincia, especialmente en el marco del Plan Angelelli.

El gobernador Quintela valoró la posibilidad de profundizar los vínculos bilaterales y avanzar en proyectos de cooperación que incluyan transferencia tecnológica, inversión directa y formación de recursos humanos. “Estas reuniones nos permiten pensar en una provincia integrada al mundo, con más empleo, innovación y desarrollo productivo”, afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia de que La Rioja establezca alianzas con actores estratégicos del nuevo mapa energético global. “La energía nuclear es parte de la respuesta a los desafíos ambientales y de abastecimiento. Queremos que nuestra provincia no solo sea proveedora de recursos, sino también partícipe en las cadenas de valor del futuro”, sostuvo.

Un futuro sustentable

En tanto, desde la Compañía de Energía Nuclear de China, los directivos se mostraron interesados en establecer un canal formal de diálogo técnico y comercial con La Rioja. Coincidieron en que el litio, la energía renovable y la infraestructura energética son pilares de una cooperación que podría beneficiar a ambas partes.

Esta misión oficial ratifica la estrategia del Gobierno de La Rioja de buscar inversiones que aporten valor agregado, diversifiquen la matriz productiva y generen empleo genuino. La gira asiática, que tuvo una primera escala en Rusia, se enmarca en una política exterior activa que prioriza las alianzas multilaterales, el desarrollo sustentable y el fortalecimiento del tejido industrial provincial.

Con estos avances, La Rioja se posiciona como un actor dinámico en la agenda de transición energética global, apostando a una integración inteligente al escenario internacional y a una política de Estado que busca mejorar la calidad de vida de su gente con planificación a largo plazo.