El artículo de baño que junta mugre y no te das cuenta: cómo limpiarlo

Mantener los artículos del baño limpios es fundamental tanto por una cuestión de higiene como de cuidado del espacio. Al tratarse de un ambiente húmedo y de uso cotidiano, los objetos del baño están constantemente expuestos a bacterias, restos de productos y suciedad.
Dentro de estos elementos, las jaboneras merecen una atención especial: su uso diario hace que acumulen rápidamente restos de jabón sólido, humedad y residuos que, con el paso del tiempo, se endurecen y se adhieren a la superficie. Las rendijas o ranuras, diseñadas para escurrir el agua, suelen convertirse en un foco de acumulación de jabón seco y suciedad difícil de remover si no se limpian con frecuencia.
Cuando no se limpian de manera habitual, las jaboneras pueden volverse antiestéticas y poco higiénicas. El jabón acumulado puede mezclarse con polvo y restos de agua estancada, generando una superficie resbaladiza y propensa a la aparición de hongos o bacterias. Además, este descuido puede afectar la durabilidad del accesorio, especialmente si es de plástico, cerámica o metal.
Por eso, es importante incorporar la limpieza de las jaboneras a la rutina del baño, retirando los restos de jabón y secándolas correctamente. Un mantenimiento simple y constante no solo mejora la higiene personal, sino que también contribuye a que el baño luzca más prolijo, cuidado y agradable, incluso en los detalles que muchas veces pasan desapercibidos.
Tips para lavar la jabonera del baño
-
Retirar los restos de jabón: Antes de lavar, conviene sacar los pedazos de jabón y el excedente acumulado, ya que suelen endurecerse y pegarse en las ranuras.
-
Remojar con agua caliente: Dejar la jabonera en agua caliente unos minutos ayuda a ablandar el jabón seco y facilita la limpieza profunda.
-
Usar vinagre o detergente: Aplicar vinagre blanco o unas gotas de detergente permite disolver la grasa y los restos jabonosos que se adhieren con el uso diario.
-
Cepillar los recovecos: Utilizar un cepillo de dientes viejo es ideal para llegar a las rendijas y esquinas donde suele acumularse más suciedad.
-
Enjuagar y secar bien: Aclarar con abundante agua y secar con un paño evita que queden restos y previene la formación de sarro o manchas.
-
Limpiar con frecuencia: Realizar esta limpieza una vez por semana ayuda a que la jabonera se mantenga higiénica y sin acumulación de jabón.