El artículo de baño que junta mugre y no te das cuenta: cómo limpiarlo

El baño es uno de los ambientes de la casa que más hay que limpiar.

Mantener los artículos del baño limpios es fundamental tanto por una cuestión de higiene como de cuidado del espacio. Al tratarse de un ambiente húmedo y de uso cotidiano, los objetos del baño están constantemente expuestos a bacterias, restos de productos y suciedad.

Dentro de estos elementos, las jaboneras merecen una atención especial: su uso diario hace que acumulen rápidamente restos de jabón sólido, humedad y residuos que, con el paso del tiempo, se endurecen y se adhieren a la superficie. Las rendijas o ranuras, diseñadas para escurrir el agua, suelen convertirse en un foco de acumulación de jabón seco y suciedad difícil de remover si no se limpian con frecuencia.

Cuando no se limpian de manera habitual, las jaboneras pueden volverse antiestéticas y poco higiénicas. El jabón acumulado puede mezclarse con polvo y restos de agua estancada, generando una superficie resbaladiza y propensa a la aparición de hongos o bacterias. Además, este descuido puede afectar la durabilidad del accesorio, especialmente si es de plástico, cerámica o metal.

Por eso, es importante incorporar la limpieza de las jaboneras a la rutina del baño, retirando los restos de jabón y secándolas correctamente. Un mantenimiento simple y constante no solo mejora la higiene personal, sino que también contribuye a que el baño luzca más prolijo, cuidado y agradable, incluso en los detalles que muchas veces pasan desapercibidos.

Jabonera.

Tips para lavar la jabonera del baño