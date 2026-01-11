EN VIVO
El artículo de baño que junta mugre y no te das cuenta: cómo limpiarlo

Los artículos de baño suelen acumular suciedad con el uso del día a día. Uno de ellos junta mucha mugre si no se higieniza con regularidad, ya que se utiliza todo el tiempo.

11 de enero, 2026 | 14.58

Mantener los artículos del baño limpios es fundamental tanto por una cuestión de higiene como de cuidado del espacio. Al tratarse de un ambiente húmedo y de uso cotidiano, los objetos del baño están constantemente expuestos a bacterias, restos de productos y suciedad.

Dentro de estos elementos, las jaboneras merecen una atención especial: su uso diario hace que acumulen rápidamente restos de jabón sólido, humedad y residuos que, con el paso del tiempo, se endurecen y se adhieren a la superficie. Las rendijas o ranuras, diseñadas para escurrir el agua, suelen convertirse en un foco de acumulación de jabón seco y suciedad difícil de remover si no se limpian con frecuencia.

Cuando no se limpian de manera habitual, las jaboneras pueden volverse antiestéticas y poco higiénicas. El jabón acumulado puede mezclarse con polvo y restos de agua estancada, generando una superficie resbaladiza y propensa a la aparición de hongos o bacterias. Además, este descuido puede afectar la durabilidad del accesorio, especialmente si es de plástico, cerámica o metal.

Por eso, es importante incorporar la limpieza de las jaboneras a la rutina del baño, retirando los restos de jabón y secándolas correctamente. Un mantenimiento simple y constante no solo mejora la higiene personal, sino que también contribuye a que el baño luzca más prolijo, cuidado y agradable, incluso en los detalles que muchas veces pasan desapercibidos.

Jabonera.

Tips para lavar la jabonera del baño

  • Retirar los restos de jabón: Antes de lavar, conviene sacar los pedazos de jabón y el excedente acumulado, ya que suelen endurecerse y pegarse en las ranuras.

  • Remojar con agua caliente: Dejar la jabonera en agua caliente unos minutos ayuda a ablandar el jabón seco y facilita la limpieza profunda.

  • Usar vinagre o detergente: Aplicar vinagre blanco o unas gotas de detergente permite disolver la grasa y los restos jabonosos que se adhieren con el uso diario.

  • Cepillar los recovecos: Utilizar un cepillo de dientes viejo es ideal para llegar a las rendijas y esquinas donde suele acumularse más suciedad.

  • Enjuagar y secar bien: Aclarar con abundante agua y secar con un paño evita que queden restos y previene la formación de sarro o manchas.

  • Limpiar con frecuencia: Realizar esta limpieza una vez por semana ayuda a que la jabonera se mantenga higiénica y sin acumulación de jabón.

