Responsable de selección iraní en el Mundial critica "falta de coordinación" de la FIFA sobre visas

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Irán

El ​responsable de la selección de Irán para el Mundial afirmó a Reuters que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no cumplió sus promesas de garantizar a la Federación Iraní de Fútbol el acceso total para asistir a ‌los tres partidos de la selección en Estados Unidos.

Mahdi ‌Mohammad Nabi, quien también se desempeñó como supervisor a cargo de las operaciones de la selección iraní en los Mundiales de 2018 y 2022 en Rusia y Qatar, es uno de los 15 miembros de la federación del país de Medio Oriente a quienes se les denegó la visa para viajar a Estados Unidos para los partidos del Mundial.

Habló con Reuters el jueves por la tarde, un día después de que Infantino ofreciera una rueda de prensa en Ciudad de México en la que celebró la participación de Irán en el torneo como prueba del éxito de su organización a la hora de sortear complejas cuestiones políticas.

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"Esperamos que el ​señor Infantino cumpla de manera efectiva ⁠las palabras y promesas que hizo a la selección nacional de Irán", comentó Nabi. "Tanto las federaciones miembro como los anfitriones deben ‌cumplir debidamente los reglamentos y protocolos de la FIFA".

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud ⁠de comentarios.

El Departamento de Estado estadounidense afirmó que las visas fueron denegadas ⁠porque "no permitirá que la selección iraní abuse de este sistema para introducir a terroristas en Estados Unidos bajo falsos pretextos".

PREGUNTAS EN EL AIRE

Las dificultades a las que se enfrenta la selección iraní, que también trasladó su base de entrenamiento en el último momento de ⁠Arizona a Tijuana debido a los problemas con las visas, han suscitado serias dudas sobre la organización del Mundial ​de 2026 —el mayor de la historia—, que organizan de forma conjunta México, Estados Unidos y ‌Canadá.

Washington también ha denegado visas a periodistas iraníes y africanos ‌que cubren el torneo, ha aplicado medidas de pago de fianzas a países señalados por altas tasas de permanencia ilegal ⁠tras la expiración de sus permisos y ha impuesto prohibiciones de viaje a ciudadanos de cuatro países que se clasificaron para el campeonato.

Esta semana, Estados Unidos denegó la entrada al árbitro somalí de la FIFA Omar Abdulkadir Artan, a pesar de que tenía un visado válido para entrar en el país, por supuestos vínculos con "organizaciones terroristas".

Pero Irán es la única selección de la Copa del Mundo ​a la que ‌se le ha denegado la entrada en Estados Unidos a un gran número de miembros de su federación.

Las denegaciones se producen en un contexto de intensificación de los ataques entre los países implicados, que han amenazado con reavivar una guerra a gran escala que se detuvo en abril cuando ambas partes acordaron un frágil alto el fuego.

Esta es la primera Copa del Mundo desde su creación en 1930 en la que un país anfitrión va a ⁠recibir a uno con el que está en guerra.

Nabi habló a las puertas del Hotel Marriott de Tijuana, donde se aloja la selección iraní para prepararse para el Mundial. A los jugadores se les concedieron visados estadounidenses diez días antes de su primer partido fuera de Los Ángeles, previsto para el lunes contra Nueva Zelanda.

"FALTA DE COORDINACIÓN"

Nabi afirmó que nunca antes había experimentado "tal falta de coordinación" en un Mundial. Todo el lío de los visados, dijo, "ha afectado a la capacidad de adaptación de nuestros jugadores" y ha puesto al equipo en desventaja frente a los demás competidores.

Cuando se le preguntó sobre la acusación del Departamento de Estado estadounidense de que la federación de fútbol de Irán ‌está tratando de "introducir a escondidas a terroristas" en la nación norteamericana, Nabi se negó a responder. "Estamos aquí para hablar de deporte; no hemos venido a participar en ninguna actividad política".

El miércoles, Infantino dijo que la FIFA no podía dictar decisiones de inmigración a los países anfitriones de la Copa del Mundo. "No lo controlamos todo. Quizá sea mejor tomárselo con calma, relajarse".

UN MARCADO CONTRASTE

Aun así, las restricciones de visado de Estados Unidos contrastan marcadamente con otros torneos de la Copa del Mundo. Por ejemplo, Rusia flexibilizó sus estrictos requisitos de visado para ‌la Copa del Mundo de 2018, implementando un sistema sin visado para los aficionados con entradas para el torneo.

El jugador iraní Saeid Ezzatollahi declaró a Reuters que el equipo aceptaba que los jugadores no pudieran contar con la presencia de sus familias en el torneo para verlos y ‌animarlos debido a las restricciones ⁠de visado. Sin embargo, señaló que la FIFA había prometido a la federación que el personal obtendría los visados.

"Necesitamos a todo nuestro personal y, especialmente, a nuestro personal clave que pueden ayudarnos a superar este ​torneo", declaró a Reuters el jueves.

Ezzatollahi señaló que la guerra en Irán ha pasado factura a los jugadores de forma importante, incluso cuando intentan concentrarse únicamente en los entrenamientos para los partidos de fútbol.

"Aprovechamos esta oportunidad y tenemos que dar un paso al frente para luchar por lo que llamamos amor. Y este amor para nosotros es el fútbol".

(Editado en español por Carlos Serrano y Raúl Cortés Fernández)