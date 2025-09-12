"Más justicia social": Insfrán tomó juramento de la nueva Constitución Provincial a las autoridades del Poder Ejecutivo

En la tarde del jueves 11 de septiembre, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la ceremonia de jura de fidelidad a la nueva Constitución Provincial, recientemente sancionada y promulgada por la Convención Constituyente. El acto se llevó a cabo en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno, ubicado en Belgrano 878 de la capital provincial, y contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, además de invitados especiales.

Durante el inicio del acto, el gobernador procedió a tomar juramento a la escribana mayor de Gobierno, Rita Raquel Sosa, primera en cumplir con el compromiso formal. A continuación, hicieron lo propio los ministros del gabinete provincial: Antonio Ferreira (Jefe de Gabinete), Jorge Abel González (Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo), Lucas Rodríguez (Producción y Ambiente), Aníbal Gómez (Desarrollo Humano), Oscar Ibáñez (Economía, Hacienda y Finanzas) y Julio Aráoz (Cultura y Educación).

"Esta Carta Magna abre un nuevo capítulo de nuestra joven historia con más inclusión, justicia social y derechos para el pueblo formoseño, además de nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del futuro", publicó el gobernador Gildo Insfrán posteriormente a través de sus redes sociales.

Cabe destacar, que el debate y la redacción de la misma estuvo a cargo de 30 convencionales constituyentes electos el pasado 29 de junio en los comicios de Formosa, en el que además se votaron a los nuevos diputados provinciales para renovar la mitad del Poder Legislativo local.

Los puntos más importantes de la nueva Constitución

En el plano económico, la reciente reforma fijó límites estrictos al endeudamiento público, en la que solo podrá ser utilizado para proyectos de infraestructura o para afrontar catástrofes. El servicio de esta deuda no podrá superar el 3% de los ingresos por coparticipación. Además, se reformaron los artículos de la administración presupuestaria y financiamiento provincial, que establecen la obligación del equilibrio fiscal. También se modernizó el régimen económico provincial con políticas de soberanía alimentaria, regulación de tierras y protección de industrias culturales y cooperativas.

Por otro lado, la reforma constitucional incluyó el acceso universal a internet como derecho humano, se reguló la protección de datos genéticos y biomédicos, y se establecieron normativas para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la biotecnología.

Además, se incorporó el habeas data genético como una herramienta de defensa para los ciudadanos. Con estas modificaciones, Formosa se convirtió en la primera provincia del país en dar rango constitucional a los derechos digitales y a la soberanía tecnológica.

En cuanto legislación judicial, se constitucionalizó el Consejo de la Magistratura, se reorganizó el Ministerio Público como un órgano autónomo y se establecieron límites de edad para jueces y fiscales. Se modificó la integración del Superior Tribunal de Justicia y se introdujeron cambios en el Tribunal de Cuentas, permitiendo una mayor variedad de perfiles profesionales.

Asimismo, se amplió el derecho a la salud con cobertura integral, cuidados paliativos y medicamentos esenciales, y reconoció la actividad física y el deporte como derechos humanos.

Finalmente, se limitó a un solo mandato consecutivo la reelección del gobernador y vicegobernador, quienes deberán esperar un período para postularse nuevamente, como también indica la Constitución dela Nación Argentina.