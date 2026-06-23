Con financiamiento estatal, Quintela lanzó la nueva edición del programa Revolucioná tu Emprendimiento

Con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y el Fondo de Garantizas de La Rioja (FOGAPLAR), el gobernador Ricardo Quintela presentó la nueva edición del programa Revolucioná tu Emprendimiento, un programa de incentivo para garantizar el financiamiento para jóvenes profesionales y trabajadores de oficio a través de la herramienta de capacitación, asistencia técnica y acceso al financiamiento.

"Incorporamos dos líneas de acción: Revolucioná tu Profesión y Revolucioná tu Oficio, que les permitirán acceder a capacitaciones, mentorías, asistencia técnica y acceso a créditos con tasas accesibles y garantía", detalló el mandatario provincial en su cuenta personal de X. "Con el acompañamiento de Gabriela Pedrali, FOGAPLAR y el apoyo del CFI, buscamos impulsar sectores clave como el turismo, la innovación tecnológica, la economía circular y la producción creativa artesanal", reflexionó Quintela.

La iniciativa busca generar oportunidades concretas para quienes buscan fortalecer sus actividades económicas y profesionales en el territorio provincial. En esta línea, el mandatario encabezó el acto junto con la diputada nacional Gabriela Pedrali y quién expuso el rol calve del Estado.

"Queremos que el Estado pueda ser partícipe en la vida de quienes hicieron un gran esfuerzo para formarse y desarrollarse profesionalmente. Muchas veces no son sujetos de crédito y no pueden acceder al financiamiento formal porque no cuentan con las garantías necesarias para iniciar o fortalecer sus actividades. Este programa les permitirá acceder a financiamiento para adquirir equipamiento y potenciar su actividad”, expresó el gobernador.

Detalles del programa

Tras el balance positivo alcanzado durante 2025, el programa suma dos nuevas líneas de trabajo que comenzarán a recibir postulaciones desde el próximo 1 de agosto. Las nuevas propuestas contemplan instancias de formación en gestión financiera, comunicación y desarrollo de habilidades blandas, junto con diagnósticos específicos, mentorías técnicas adaptadas a cada proyecto y la posibilidad de acceder a financiamiento con tasas preferenciales respaldadas por FOGAPLAR.

La iniciativa está orientada a potenciar actividades consideradas clave para el crecimiento de la provincia, como el turismo, la innovación tecnológica, la economía circular y las producciones artesanales de carácter creativo. Además, incorpora nuevas herramientas para impulsar la comercialización, entre ellas el Catálogo Emprendedor, una plataforma digital diseñada para dar visibilidad a los emprendimientos riojanos y fortalecer su presencia en el mercado.

Desde la administración provincial señalaron que la propuesta busca ampliar las oportunidades de desarrollo para jóvenes profesionales, emprendedores y trabajadores de distintos oficios, facilitando el acceso al crédito formal y promoviendo una mayor integración de sus proyectos a la actividad económica de La Rioja.

El acto de presentación

“Gobernar también implica acompañar y ser parte de las soluciones. Se necesita una decisión política y la presencia del Estado para que quienes tienen una iniciativa y ya vienen desarrollándose puedan aspirar a crecer”, sostuvo la diputada nacional Gabriela Pedrali quién acompañó las palabras del gobernador y detalló las modificaciones para esta nueva edición.

Así destacó que el programa representa una herramienta clave en el territorio provincial para garantizar el financiamiento formal y una oportunidad para impulsar el desarrollo economía local. "Es la posibilidad de invertir, crecer y fortalecerse, acompañando la actividad económica que se genera en cada rincón de la provincia”, señaló la diputada.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, remarcó que el programa busca brindar respuestas concretas a sectores que suelen quedar excluidos de las líneas tradicionales de crédito. “Venimos a apoyar tanto a los profesionales que terminan de estudiar y tienen dificultades para acceder al sistema financiero, como a quienes desarrollan un oficio y muchas veces sólo encuentran opciones de financiamiento con costos muy elevados”, indicó el ministro.