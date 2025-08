Formosa apuesta por el desarrollo industrial: lanzaron nuevas líneas de financiamiento para pymes

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, presentó las nuevas condiciones de acceso de la Línea de Créditos para la Reactivación Productiva del Consejo Federal de Inversiones (CFI), recientemente aprobadas.

La presentación se realizó en el salón del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO) con la presencia de distintos actores de la economía local, así como de Juan Andrés Nava, a cargo de los Programas de Financiamiento Productivo del CFI, quien brindó una introducción explicativa sobre los alcances y requisitos respectivos.

En diálogo con medios locales, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, explicó que se trata tres líneas de producción: para pymes; para pymes encabezadas por mujeres o que cuenten con ellas en su directorio; y para empresas de triple impacto. “Las empresas de triple impacto están avanzando tremendamente, donde se evalúa no solamente que tengan un impacto económico, financiero y que sean sustentables, sino también que generen un impacto muy grande en la sociedad y el ambiente”, detalló el ministro tras agregar que recibirán una bonificación en la tasa.

Desarrollo industrial formoseño

Por parte del Consejo Federal de Inversiones, estarán disponibles en quince días y ya se trabaja para facilitar los trámites de aplicación. Este fondo es rotativo y tienen un límite, tal como explicó Ibáñez: “Hay pymes que pueden recibir hasta 300 millones, otras hasta 100 millones de pesos, los emprendedores arrancan en cuatro millones, 10 millones, etcétera”.

Del mismo modo, desde la provincia evalúan que la crisis que se vive es producto del plan económico del Gobierno de Javier Milei. “Fundamentalmente para que produzcan para nuestro mercado interno, que nos abastezcan desde verduras, frutas, hortalizas, calzados, textiles, todo, más en el mundo de los servicios”, enumeró Ibáñez, y expresó que la solución para el país no se encuentra en quebrar a las empresas y traer productos de todas partes del mundo, sino “producir y generar empleo y trabajo”.

“Queremos otro modelo. Impulsamos el modelo del trabajo, de la producción, de la sustitución de importaciones”, agregó desde la cartera económica.

Por último, el titular de Economía se refirió a la relación entre Nación y provincia en cuanto al envío de fondos. Indicó que la situación no cambió ya que “la Nación no envía un solo peso a las 13 provincias que no transferimos las Cajas, salvo a Córdoba, que logró una audiencia de conciliación en la Corte. El resto recibimos cero pesos desde la asunción de este Gobierno”. Frente a este escenario, destacó que el Gobierno de Gildo Insfrán “continúa garantizando el 82% móvil a los jubilados”.