Putin promete apoyar a Irán en conversaciones con Araqchi en Rusia, desea la paz pronto

El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una reunión en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin en San Petersburgo

​El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió el lunes en San Petersburgo con ‌el ministro de ‌Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y le expresó su esperanza de que el pueblo iraní supere lo que describió como un "período difícil" y de que la paz prevalezca pronto.

Rusia se ha ofrecido a mediar ​para intentar ayudar ⁠a restablecer la calma en Oriente Medio ‌tras los ataques de Estados ⁠Unidos e Israel contra ⁠Irán, que Moscú ha condenado. También se ha ofrecido en repetidas ocasiones a almacenar el uranio ⁠enriquecido de Irán como forma de ​calmar las tensiones, una oferta ‌que Estados Unidos no ‌ha aceptado.

"Por nuestra parte, haremos todo lo ⁠que redunde en beneficio de sus intereses y de los de todos los pueblos de la región para garantizar que ​se ‌alcance la paz lo antes posible", dijo Putin a Araqchi, según los medios estatales rusos.

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"La semana pasada recibí un mensaje del líder supremo de Irán. ⁠Me gustaría pedirle que le transmita mi más sincero agradecimiento por ello y que le confirme que Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar con nuestra relación estratégica", añadió Putin.

El año pasado, Irán selló ‌un acuerdo de asociación estratégica de 20 años con Moscú; Rusia está construyendo dos nuevas unidades nucleares en Bushehr, sede de la única central nuclear de Irán; e Irán suministró ‌a Rusia drones Shahed para su uso contra Ucrania.

Araqchi afirmó que las relaciones entre Rusia e ‌Irán seguirían ⁠fortaleciéndose y agradeció a Putin el apoyo de Moscú, según informó ​la agencia estatal de noticias RIA.

Con información de Reuters