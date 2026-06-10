Pruebas del ébola se han paralizado en tres laboratorios del Congo por escasez de material, dice OMS

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador sanitario congoleño instala un punto de lavado de manos en la entrada del Laboratorio Rodolphe Mérieux, del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB), en Goma

Tres laboratorios de la República Democrática del Congo se han quedado sin suministros para realizar pruebas de ‌ébola, informó la Organización ‌Mundial de la Salud, mientras el brote de la peligrosa cepa Bundibugyo del virus sigue extendiéndose.

En el último informe de situación, con fecha del 7 de junio y publicado el martes por la noche, la agencia indicó que los laboratorios de Bukavu y Lwiro, en la provincia de Kivu del Sur, ​y de Goma, ⁠en Kivu del Norte, se habían quedado sin existencias. Señaló ‌que los laboratorios estaban a la espera de ⁠la llegada de reactivos —sustancias necesarias para ⁠realizar las pruebas— para reanudar el trabajo con las muestras acumuladas.

La OMS no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios ⁠sobre cuántas muestras estaban pendientes de análisis o si ​los suministros habían llegado desde que se ‌recopilaron los datos.

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DESAFÍOS DE CONFIANZA

Se han ‌registrado casi 600 casos confirmados en el brote de ⁠ébola y más de 115 muertes, anunció el Gobierno congoleño el martes por la noche. También se han registrado 19 casos y dos muertes en la vecina Uganda relacionados con ​la epidemia, ‌que la OMS ha declarado emergencia de salud pública internacional.

Las pruebas comenzaron lentamente porque los tests de ébola ampliamente disponibles no detectaban el virus de Bundibugyo. Pero se han intensificado desde entonces, bajo la dirección ⁠de expertos del Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa, aunque persisten los problemas de acceso debido a la inseguridad y al conflicto armado en las provincias más afectadas.

El profesor Jean-Jacques Muyembe, director del INRB, dijo que la capacidad de realización de pruebas ha mejorado considerablemente y que cada vez hay más disponibilidad en los ‌laboratorios regionales, que pueden comunicar los resultados el mismo día.

En una sesión informativa en línea celebrada el miércoles, señaló que otros aspectos de la respuesta no estaban a la altura, en particular en lo que respecta a la necesidad de colaborar con las ‌comunidades afectadas y ganarse su confianza para ayudarlas a protegerse a sí mismas —una lección aprendida, según dijo, tras haber abordado otros 16 ‌brotes de ébola ⁠en el país—.

"Por el momento estoy un poco decepcionado, porque no veo en la práctica estas ​experiencias sobre el terreno", dijo. "Parece que tenemos que volver a aprender cómo involucrar a la comunidad en este brote".

Con información de Reuters