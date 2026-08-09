Presidente Pezeshkian se reunió recientemente con líder supremo Jamenei, dicen medios estatales iraníes

​El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reunió con el líder supremo, Mojtaba Jamenei, a principios de ‌su tercer año en ‌el cargo, a finales de julio, según informaron el domingo los medios estatales.

Por otra parte, un líder paramilitar prometió publicar imágenes de Jamenei en el futuro.

Pezeshkian ha ofrecido versiones contradictorias en las últimas semanas sobre su acceso a Jamenei, a quien no se ​ha visto en ⁠público desde que sucedió a su padre en ‌el cargo en marzo.

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El 21 de julio, ⁠el presidente afirmó que los ⁠contactos con el líder supremo "aumentaban día a día", pero a principios de agosto señaló que comunicarse con Jamenei ⁠resultaba "muy difícil".

La reunión de finales de julio versó ​sobre asuntos militares y la economía, ‌incluyendo la obtención de recursos, ‌la gestión de las divisas y el uso ⁠de la energía, así como las relaciones económicas con socios extranjeros, según los medios estatales.

En mayo, los medios estatales también informaron que Pezeshkian se había ​reunido con ‌Jamenei durante varias horas, en lo que fue entonces la primera reunión entre ambos de la que se informó públicamente desde que Jamenei asumió el cargo de líder supremo.

Según se ⁠informa, Jamenei resultó gravemente herido en el ataque del 28 de febrero que acabó con la vida de su padre y predecesor, Ali Jamenei, el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, por lo general, había mantenido un perfil público discreto ‌antes de convertirse en líder supremo.

El adjunto de la Organización Basij, Qasem Qoraishi, afirmó el domingo que en el futuro se harían públicas imágenes y otra documentación en las que se ve a Jamenei entre la ‌gente y en las calles, así como en reuniones con comandantes de las fuerzas armadas.

Qoraishi afirmó que las imágenes "volverían ‌a avergonzar a ⁠los enemigos y detractores del pueblo iraní". Estos comentarios parecían destinados a contrarrestar las ​especulaciones sobre la salud de Jamenei y su ausencia de apariciones públicas.

Con información de Reuters