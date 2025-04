Desde Formosa apuntaron contra Nación por el financiamiento de las obras: “Los recursos no aparecen”

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, en el marco de la celebración del aniversario N°146 de la Fundación de Formosa, opinó sobre sobre la situación del Estado provincial, en contraposición a lo decisión de Nación. Fue así que diferenció que la provincia cumple "con las obligaciones del Estado" a diferencia con Nación donde "los fondos para las obras no aparecen".

En dialogó con AGENFOR, Ibáñez aseguró que Formosa está "abonando salarios y jubilaciones en término, continuamos con las obras públicas, con los planes sociales provinciales", mientras que el Gobierno nacional tiene una política "que dice que no hay que hacer obras públicas, es decir, la infraestructura del norte argentino, la infraestructura de Formosa, de rutas, de líneas eléctricas, hospitales, escuelas, no sabemos quién la va a hacer".

Ibáñez destacó: "Y sobre llovido, mojado. Hoy hay una guerra comercial entre los dos grandes poderosos del mundo, nosotros somos tan chiquititos, pero nos van a llegar las consecuencias, ya las estamos viendo en los últimos días. Se derrumban las acciones de las empresas argentinas, cosa que no es buena. Se encarece el crédito, se dispara el riesgo país, es una guerra comercial que comenzó y nadie sabe cómo va a terminar. Es una cosa muy preocupante".

Críticas a la nueva deuda con el FMI

En cuanto al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Gobierno de Javier Milei espera firmar en los próximos días, aseguró que desde la gobernación de la provincia hay "una historia de oponernos siempre al Fondo", y criticó que el organismo es "el prestamista en última instancia". A él recurrió el expresidente Macri cuando se le quemaron las naves, a él recurrió el presidente Milei cuando toda su vida, cuando era panelista de televisión, decía que ir al Fondo era una barbaridad", reforzó el ministro.

"El Fondo te impone condiciones, de recesión, de más desempleo, de que no va a haber obra pública, entonces nosotros creemos que el Fondo Monetario no va a traer nada bueno a la Argentina. Para colmo, se aprobó una ley que le autoriza a firmar un contrato que no sabemos de cuánta plata, en qué condiciones, cómo se va a pagar, así que creemos que el momento es muy delicado, el Gobierno Nacional está apostando al Fondo para traer dólares en lo que necesita y nosotros trataremos de hacer lo mejor posible las cosas en nuestra provincia", consideró el funcionario.

Inflación a nivel nacional

Al respecto de los recientes aumentos de precios de servicios y alimentos, Ibáñez enfatizó que es falso que se "terminó la inflación", y que por el contrario "hay una inflación que es la que a vos te dice el INDEC, que pondera una canasta con algunos elementos y hay una inflación real que es la que vos tenés en el supermercado, en el negocio de la esquina, en el costo de los servicios, de la energía, del combustible".

"Esa es la inflación real, la que te golpea en el bolsillo, desde el INDEC te pueden decir que es el 1 o 2%, pero vos ves que no es cierto, que hay una inflación real mucho más grande y eso es preocupante porque había bajado un poco y ahora se está acelerando y con este problema de esta guerra comercial, no sabemos qué va a pasar", subrayó.

El titular de la cartera económica explicó que los números de baja de la pobreza publicados por el INDEC usan "una nueva metodología de determinar la inflación en la Argentina y el desempleo, pero no la aplica, porque se publicaría un índice que no lo favorece al Gobierno precisamente", y concluyó: "Es una metodología que inclusive creo que se las aprobó hasta el Fondo Monetario, entonces siguen con una metodología vieja, siguen ponderando cosas de hace muchos años atrás, pero la gente no es sonsa, si vos le decís que la inflación es menos del 2% y las cosas en el supermercado llevan un 7, un 8, un 10% de aumento, esa es la inflación real".