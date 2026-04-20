Starmer rinde cuentas en el Parlamento por el caso Mandelson ante peticiones de dimisión

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe a líderes de la industria de las redes sociales para hablar sobre la seguridad infantil en internet en Londres, Reino Unido

El ​primer ministro británico, Keir Starmer, se dirigirá al Parlamento el lunes, ante las peticiones de dimisión por haber nombrado a Peter ‌Mandelson embajador en Estados Unidos, ‌a pesar de que no había superado el veto de los servicios de seguridad internos.

Mandelson, de 72 años, fue destituido como embajador en septiembre del año pasado tras revelarse la profundidad de sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, y Starmer se disculpó por haberlo nombrado en primer lugar.

Pero el jueves salió a la luz ​nueva información que revelaba ⁠que Mandelson —una figura destacada de su partido, el Partido Laborista, ‌actualmente en el poder— no había superado un proceso ⁠de investigación de seguridad llevado a cabo ⁠antes de su nombramiento, lo que aumentó la presión sobre el primer ministro, cuya popularidad se ha hundido desde que obtuvo una amplia mayoría ⁠para el Partido Laborista en las elecciones nacionales de 2024.

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DESPIDEN ​A UN ALTO CARGO

Starmer, que anteriormente había declarado ‌ante el Parlamento que se habían ‌seguido todos los procedimientos debidos en el caso de Mandelson, ha ⁠afirmado que es imperdonable que no se le informara del veto de los servicios de seguridad hasta la semana pasada. En consecuencia, el alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores Olly Robbins fue ​destituido.

Starmer afirmó que "expondría ‌los hechos relevantes" a los miembros del parlamento el lunes, mientras que Robbins tiene previsto prestar declaración ante una comisión parlamentaria el martes.

Sin embargo, sus detractores han acusado a Starmer de mentir y de incompetencia, y afirman que su cargo ⁠ya no es sostenible.

Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, dijo que había demostrado un "error de juicio catastrófico", mientras que Kemi Badenoch, líder del principal partido de la oposición, el Partido Conservador, señaló que, en el mejor de los casos, había sido imprudentemente negligente.

EL NOMBRAMIENTO "INSULTÓ A LAS VÍCTIMAS DE EPSTEIN"

"Este ha sido un asunto sórdido y vergonzoso para usted y su ‌partido, y para este país", dijo en una carta enviada al primer ministro el domingo.

"No solo ha dañado nuestra relación con Estados Unidos e insultado a las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, sino que también ha socavado nuestra seguridad nacional al otorgar el mayor cargo diplomático a una ‌persona que los servicios de seguridad consideraban 'muy preocupante'".

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, dijo el domingo que, si Starmer hubiera sabido que Mandelson no había superado ‌la investigación de ⁠antecedentes, no lo habría nombrado, aunque ya hubiera sido elegido como embajador.

"De ninguna manera habría seguido adelante con ​el proceso, independientemente de la supuesta vergüenza; habría pensado que estaba mal y no lo habría hecho", dijo Kendall a Sky News.

Con información de Reuters