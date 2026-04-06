El partido del presidente español gana terreno en las encuestas gracias a su postura antibelicista

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla durante una rueda de prensa tras asistir a una cumbre especial de líderes de la Unión Europea para debatir las relaciones transatlánticas en Bruselas, Bélgica

El ​gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha ganado apoyo entre el electorado gracias a la firme oposición del presidente del Gobierno, ‌Pedro Sánchez, a la guerra ‌de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que Vox, partido de extrema derecha que apoya la ofensiva, ha registrado un descenso, según revelan dos encuestas publicadas este lunes.

Sánchez se ha erigido como uno de los líderes occidentales más críticos con lo que él denomina una guerra ilegal y temeraria cerrando el espacio ​aéreo español a ⁠los aviones estadounidenses implicados en los ataques y prohibiéndoles el ‌uso de las bases militares de gestión conjunta en ⁠el sur de España.

Vox —estrecho aliado del ⁠movimiento MAGA, que apoya al presidente estadounidense, Donald Trump— ha criticado duramente la postura de Sánchez.

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Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ⁠el instituto de sondeos estatal, reveló el mes pasado que ​el 85% de los encuestados rechazaba la ‌guerra.

La nueva encuesta del lunes realizada ‌por Sigma Dos para el periódico El Mundo mostró que ⁠el apoyo a los socialistas de Sánchez subió al 27,7% desde el 26,4% del mes pasado, reduciendo la ventaja del conservador Partido Popular (PP). Otra encuesta, realizada por 40dB para El País, ​los situó ‌en el 28,6%, frente al 27,7% anterior.

Mientras tanto, Vox cayó al 17,1% en abril desde el 18,3%, según Sigma Dos, y bajó 0,1 puntos porcentuales hasta el 18,7% en la encuesta de 40dB.

El PP encabeza ambas encuestas, con ⁠un 32,5% y un 31,1% de intención de voto, respectivamente, lo que supone un aumento de menos de un punto porcentual en ambas. El partido acusa a Sánchez de dañar las relaciones transatlánticas y se ha abstenido de denunciar públicamente la actuación de Trump e Israel, aunque su líder también se ha hecho eco del lema "no a ‌la guerra".

Una tendencia común es el trasvase de intención de voto desde los extremos del espectro hacia las dos formaciones mayoritarias. El PP parece estar frenando el flujo de votos hacia Vox y los socialistas están captando a antiguos votantes de Sumar, su socio de ‌coalición de izquierdas, según muestran las encuestas.

Un electorado fragmentado sigue significando que se necesitan coaliciones para formar Gobierno y ambas encuestas apuntan a ‌una mayoría de ⁠derechas si las elecciones se celebraran ahora.

Las próximas elecciones generales están previstas para agosto de 2027.

Cada una de ​las encuestas se realizó entre unas 2.000 personas y tenía un margen de error del 2,2%.

Con información de Reuters