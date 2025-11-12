Diputados franceses aprueban suspender una impopular reforma a las pensiones

El ex primer ministro francés Gabriel Attal, diputado y presidente del grupo parlamentario Ensemble pour la République (EPR), participa en un debate parlamentario sobre el proyecto de ley de financiación de la seguridad social para 2026

12 nov (Reuters) -Los legisladores franceses votaron el miércoles a favor de suspender una controvertida reforma de las pensiones, mientras los proyectos de ley presupuestaria del próximo año se abren paso en el Parlamento bajo amenazas persistentes a la supervivencia del Gobierno.

Una mayoría de 255 legisladores votó a favor de la suspensión, frente a 146 que votaron en contra.

Los debates presupuestarios han cobrado mayor importancia desde que el presidente Emmanuel Macron ganó las elecciones anticipadas del año pasado con un Parlamento dividido, en el que legisladores díscolos derrocaron al ex primer ministro Michel Barnier por los planes de gasto del año pasado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los inversores y los socios europeos de Francia siguen de cerca los acontecimientos, ya que Francia, que ha tenido cinco primeros ministros en dos años, lucha por frenar un déficit presupuestario que se ha convertido en el mayor de la zona euro.

Incluso ahora que los legisladores han aprobado el artículo específico que suspende la reforma de las pensiones, tendrán que respaldar también el conjunto del proyecto de ley de seguridad social en una votación final posterior para que eso ocurra.

Tras un comienzo difícil, el segundo intento de gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu ha progresado, sacando adelante parte del presupuesto gracias a costosas concesiones.

Una de las mayores concesiones fue ofrecer a los socialistas -un bloque decisivo- la suspensión del plan de Macron de retrasar la edad de jubilación a los 64 años.

LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES SALVA A LECORNU

La congelación mantiene efectivamente la edad mínima de jubilación en 62 años y nueve meses hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, una medida que ha sido difícil de digerir para los leales a Macron, pero que le ha dado a Lecornu un salvavidas.

"Tres millones y medio de franceses podrán jubilarse antes. Estamos demostrando que apostar por el consenso da sus frutos", dijo la diputada socialista Melanie Thomin.

Es probable que las concesiones en materia de pensiones y otros recortes del gasto socaven drásticamente el objetivo del Gobierno de recortar el déficit en 30.000 millones de euros. Todavía no se ha publicado ninguna estimación revisada, por lo que la forma final del presupuesto sigue sin estar clara.

Sin embargo, los costos de endeudamiento de Francia han disminuido, a medida que se alejan los temores de un nuevo colapso del Gobierno.

Pero asegurar que se suspenda la reforma a las pensiones no es garantía de éxito.

Los aliados de izquierda, incluidos los Verdes y los Comunistas, están divididos sobre si apoyar o no a Lecornu. La extrema derecha y la extrema izquierda siguen presionando para que se convoquen nuevas elecciones.

El ex primer ministro Gabriel Attal dijo que el partido centrista de Macron se abstendría en lugar de votar en contra de la suspensión de la reforma de las pensiones, por lo que el gobierno podría continuar.

Con información de Reuters