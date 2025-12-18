Política de seguridad: Insfrán encabezará el acto de egreso de nuevos policías provinciales

Este jueves 18, el gobernador Gildo Insfrán encabezará el acto de egreso de la XLVIII promoción de oficiales ayudantes de la Policía de la provincia de Formosa, en una ceremonia que se inscribe en el proceso de fortalecimiento y profundización de las políticas de seguridad provinciales.

El evento tendrá lugar a partir de las 19.15 horas en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Policial, ubicado en la Avenida Gendarmería Nacional y la calle Martín Fierro de la ciudad de Formosa.

Se contará con la presencia de las máximas autoridades de la fuerza policial: el jefe de la Policía, el comisario general Juan Moisés Villagra, y el subjefe, el comisario general Norberto Rubén Mauri, así como también el director del Instituto Superior de Formación Policial, el comisario Andrés Alberto Sibert.

Cómo se vivió el aniversario de la Policía Provincial

El pasado lunes 17 de noviembre, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, llevó adelante la ceremonia conmemorativa para la Policía Provincial. Destacó el valor de la institución, así como también la nueva Constitución provincial y el trabajo de la provincia en materia de seguridad pública.

El ministro González destacó el “marco político” en el que la fuerza de seguridad desarrolla todas sus acciones en la provincia y mencionó, al respecto, la nueva Constitución Provincial, que “no es simplemente una norma jurídica, sino que plasma cuáles son los valores, los sueños y los anhelos compartidos por las formoseñas y los formoseños, para llevar adelante lo que es nuestra vida en comunidad en este territorio”.

En esa línea, resaltó el trabajo de los convencionales constituyentes porque representaron y escucharon las demandas del pueblo de Formosa. Y agregó: “Quien habló fue el pueblo de Formosa, y allí dejó plasmado que todo lo que se hace es para llevar adelante el Modelo Formoseño y el proyecto provincial. Este proyecto busca, ni más ni menos, plasmar desde nuestras raíces y nuestra identidad la manera en que debemos implementar las políticas públicas para hacer realidad lo que verdaderamente somos. No es otra cosa, no es un eslogan: es un mandato constitucional”.

El funcionario destacó que Formosa es la única provincia que atiende desde una mirada constitucional la construcción de la seguridad pública, entendiéndola desde una perspectiva y construcción colectiva de la sociedad toda.