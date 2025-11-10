Quintela promueve acuerdos productivos con Buenos Aires y Catamarca para potenciar la economía regional

El gobernador Ricardo Quintela recibió en la Residencia Oficial al secretario de Producción del Partido de La Costa (Buenos Aires), Martín Poustin; al empresario del programa Pescados para Todos, Alexis Rodríguez Costa; y a Mariano Salas, director de Juventud de la Cámara de Senadores y representante de la Vicegobernación de Catamarca. El encuentro marcó el inicio de la implementación del programa Pescados para Todos en La Rioja, una política destinada a garantizar el acceso a alimentos saludables a precios accesibles y a fortalecer los lazos productivos entre distintas regiones del país.

Durante la reunión, Martín Poustin destacó la recepción del gobierno riojano y valoró la articulación entre provincias como un ejemplo de cooperación federal. “Estamos gratamente sorprendidos por la predisposición del equipo de La Rioja. Nos alegra poder llevar un producto característico de la costa bonaerense, comercializado a través de una cooperativa de trabajo, que permitirá a los riojanos acceder a pescado fresco y económico”, expresó.

El funcionario bonaerense remarcó que la iniciativa no solo busca mejorar el acceso a alimentos de calidad, sino también fomentar el intercambio económico y turístico entre provincias. “Queremos que los riojanos conozcan nuestra costa, y a la vez que los productos típicos de esta provincia, como las aceitunas, el aceite de oliva y los vinos, puedan insertarse en nuestro territorio. De este modo, se fortalecen las economías regionales y se promueve un federalismo productivo real”, explicó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, celebró la puesta en marcha del programa y resaltó el trabajo conjunto entre Buenos Aires, La Rioja y Catamarca. “Hace mucho que no se podía ofrecer este tipo de servicio en nuestra provincia. Hoy, gracias a la gestión mancomunada, brindamos alimentos frescos y saludables, generando lazos solidarios y fortaleciendo la economía popular”, señaló.

Como parte de la jornada inaugural, el empresario Alexis Rodríguez Costa realizó una donación de 400 kilos de pescado a comedores comunitarios de la provincia, reforzando el carácter social del programa.

El cronograma de actividades comenzó el viernes 7 de noviembre con la apertura oficial en el Mercado Popular Paseo Evita, donde se realizaron donaciones y visitas a ferias de productores locales. Las próximas fechas incluirán ferias en distintos barrios de la capital, como El Chacho y el predio de la Vieja Estación.

Con Pescados para Todos, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la integración regional, la soberanía alimentaria y la promoción del trabajo local, consolidando una política de desarrollo que conecta a las provincias a través de la producción y la solidaridad.