Pashinián gana las elecciones de Armenia y los observadores denuncian la injerencia de Rusia

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro armenio y líder del partido Contrato Civil, Nikol Pashinián, deposita su voto en un colegio electoral durante unas elecciones parlamentarias en Ereván, Armenia

El ​partido gobernante de Armenia, Contrato Civil, se impuso en unas elecciones consideradas una prueba de su gestión del acuerdo de paz con Azerbaiyán y su creciente acercamiento a Occidente, a ‌pesar de lo que observadores electorales internacionales ‌señalaron injerencias y presión flagrantes por parte de Rusia.

El partido del primer ministro Nikol Pashinián obtuvo el 49,8% de los votos tras el recuento de todos los colegios electorales de las elecciones del domingo, lo suficiente para asegurar la mayoría parlamentaria según el sistema electoral de Armenia, según informó el lunes la Comisión Electoral Central (CEC).

Los resultados, basados en una elevada participación, de casi el 59%, también mostraron un recuento mejor de lo esperado para los dos principales grupos de la oposición prorrusa, que obtuvieron en ​conjunto el 31% de los ⁠votos y que entrarán en el Parlamento.

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Los observadores electorales internacionales señalaron que el período previo a ‌las elecciones se caracterizó por los esfuerzos de Rusia, su tradicional protector, por ⁠influir en el resultado.

"Rusia ejerció una presión sin precedentes, utilizando ⁠amenazas públicas y medidas comerciales, en un intento de alterar sustancialmente los resultados de las elecciones", dijo Edita Estrella, de la misión de observadores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

"Como miembros del ⁠Parlamento Europeo, condenamos enérgicamente esta flagrante injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano."

Rusia ​acusó a Occidente de interferir en las elecciones y se unió a ‌la oposición armenia para denunciar irregularidades electorales.

"Existe claramente ‌una amplia demanda dentro de la sociedad armenia para el desarrollo constante de las relaciones ruso-armenias", ⁠declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

La votación del domingo fue la primera elección parlamentaria de Armenia desde la guerra de 2023 en la que Azerbaiyán recuperó Nagorno-Karabaj, un territorio separatista con población de etnia armenia.

La victoria de Pashinián impulsará sus esfuerzos por diversificar los aliados y ​socios comerciales de ‌Armenia, alejándose de Rusia y acercándose más a los países occidentales. La clave de ese esfuerzo es alcanzar un acuerdo de paz con Azerbaiyán y normalizar las relaciones con Turquía, aliada de Azerbaiyán.

PASHINIÁN CELEBRA LA VICTORIA, LA OPOSICIÓN DENUNCIA IRREGULARIDADES

Pashinián celebró una "victoria histórica" y se comprometió a seguir estrechando lazos tanto con Occidente como con Rusia, mientras que algunos ⁠grupos de la oposición denunciaron irregularidades.

"El pueblo armenio ha votado a favor de la prosperidad y la cooperación regionales, y espero que esto suscite una respuesta positiva por parte de Turquía y Azerbaiyán", dijo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Pashinián y afirmó que Armenia podía contar con el apoyo europeo, según dijo en X: "Valoramos profundamente nuestra asociación con una Armenia democrática que se está acercando cada vez más a Europa".

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, también felicitó a Pashinián y afirmó en ‌una publicación en redes sociales que EEUU está de su lado en la búsqueda de la paz. "Esperamos trabajar juntos para llevar la paz, la estabilidad y la prosperidad al Cáucaso Meridional y más allá", dijo Rubio.

Pashinián no ha conseguido la mayoría de dos tercios en el Parlamento necesaria para convocar el referéndum constitucional exigido por Azerbaiyán como parte de un acuerdo de paz, así como para reabrir la frontera y reanudar ‌el comercio con Turquía.

Azerbaiyán quiere que Armenia modifique su Constitución para eliminar lo que considera una reivindicación implícita sobre Nagorno-Karabaj.

Las alianzas opositoras "Armenia Fuerte" y "Alianza Armenia" obtuvieron el 23,2% y el 9,9% de los votos, respectivamente, según la ‌CEC. Un cuarto partido, "Armenia Próspera", ⁠no superó el umbral del 4% necesario para entrar en el Parlamento.

Los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dijeron que ​la votación se desarrolló sin incidentes en la mayoría de las zonas, pero que los procesos judiciales contra figuras de la oposición antes de las elecciones contribuyeron a la percepción de una justicia selectiva.

Con información de Reuters