El papa León, en Angola, condena a los "déspotas" que explotan los recursos y hacen falsas promesas

El papa León XIV visita Angola

El papa León condenó enérgicamente el sábado la explotación de los recursos naturales en ‌África, arremetiendo contra los "déspotas ‌y tiranos" que prometen riqueza pero no cumplen sus promesas, lo que provoca sufrimiento y muertes.

En un discurso en Angola, país rico en petróleo y tercera parada de su gira por cuatro países africanos, León hizo un llamamiento a los angoleños para que ​trabajen por una ⁠sociedad libre de la "esclavitud impuesta por la élite, ‌que está cargada de gran riqueza pero ⁠de falsas alegrías".

León ha adoptado ⁠un nuevo estilo de discurso contundente durante la gira de esta semana, bajo los ataques del presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump.

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En el vuelo de Camerún a ​Angola, trató de restar importancia a ‌su disputa, diciendo a los ‌periodistas que los comentarios que había hecho sobre ⁠los "tiranos" al principio del viaje no iban dirigidos a Trump y que al papa no le interesaba debatir con él.

Una vez en tierra en la ​capital angoleña, ‌Luanda, León lamentó que "poderosos intereses reclamen" los recursos naturales de la antigua colonia portuguesa, en una aparente referencia a las empresas extranjeras que se benefician de los sectores petrolero y ⁠diamantífero de Angola y de los minerales críticos.

"Con demasiada frecuencia, la gente ha mirado —y sigue mirando— hacia sus tierras... con el fin de tomar", dijo el papa en unas declaraciones dirigidas al presidente angoleño João Lourenço y a otros líderes políticos.

"¡Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántos desastres sociales ‌y medioambientales provoca esta lógica del extractivismo!", agregó el papa.

Leo, originario de Chicago, mantuvo un perfil relativamente bajo para ser un papa durante sus primeros diez meses, pero en las últimas semanas se ha mostrado franco sobre ‌una serie de asuntos.

Ha lanzado duras denuncias contra la guerra y la desigualdad durante su gira de 10 días ‌por África, una ⁠de las más complicadas jamás organizadas para un pontífice, con paradas en 11 ciudades ​y pueblos de cuatro países, recorriendo casi 18.000 kilómetros en 18 vuelos.

Con información de Reuters