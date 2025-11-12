Trump pide por carta al presidente israelí que indulte a Netanyahu, según la oficina de Herzog

FOTO DE ARCHIVO. El presidente israelí, Isaac Herzog, habla durante una conferencia de prensa con el presidente letón, Edgars Rinkevics, en Riga, Letonia

ters) -El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha recibido una carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que lo insta a considerar la posibilidad de conceder un indulto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, según ha informado este miércoles la oficina de Herzog.

Netanyahu lleva tiempo enfrentándose a un juicio por corrupción y Trump ha pedido en repetidas ocasiones el indulto para su estrecho aliado. Netanyahu niega los cargos y se ha declarado inocente.

"Aunque respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este 'caso' contra Bibi, que ha luchado a mi lado durante mucho tiempo, incluso contra el muy duro adversario de Israel, Irán, es una persecución política injustificada", dijo Trump en la carta difundida por la oficina de Herzog.

La oficina dijo que cualquiera que busque un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Durante la visita de Trump a Israel en octubre, también había instado a Herzog a indultar al primer ministro en un discurso ante el Parlamento en Jerusalén.

Netanyahu fue acusado en 2019 en tres casos, uno de ellos por presuntamente recibir casi 700.000 shekels (211.832 dólares) en regalos de empresarios.

A pesar del papel en gran parte ceremonial de la presidencia israelí, Herzog tiene la autoridad de indultar a criminales condenados en circunstancias inusuales.

Sin embargo, el juicio a Netanyahu, que comenzó en 2020, aún no ha concluido, y él se ha declarado inocente de todos los cargos.

Netanyahu ha tachado su calvario legal de caza de brujas de la izquierda con el objetivo de derrocar a un líder de derechas electo.

(1 dólar = 3,3045 shekels)

Con información de Reuters