Trump dice que Irán está involucrado en la negociación sobre los rehenes de Gaza

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda de Invest America en el Comedor de Estado, en la Casa Blanca, en Washington, EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Irán está involucrado en las negociaciones destinadas a concertar un acuerdo de alto el fuego a cambio de rehenes entre Israel y Hamás.

"Gaza en este momento está en medio de una amplia negociación entre nosotros y Hamás e Israel, e Irán en realidad está involucrado, y veremos qué va a pasar con Gaza. Queremos recuperar a los rehenes", dijo Trump a los periodistas durante un acto en el Comedor de Estado de la Casa Blanca.

Trump no dio más detalles y la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de detalles sobre la implicación de Irán. La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estados Unidos ha propuesto un alto el fuego de 60 días entre Israel y Hamás. Israel ha dicho que acatará las condiciones, pero Hamás ha rechazado hasta ahora el plan.

Según la propuesta, 28 rehenes israelíes —vivos y muertos— serían liberados en la primera semana, a cambio de la liberación de 1.236 prisioneros palestinos y los restos de 180 palestinos muertos.

Estados Unidos e Irán también intentan negociar por separado un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Con información de Reuters